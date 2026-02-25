自由電子報
體育 即時新聞

林志傑引退倒數 台灣大力挺台籃GOAT

2026/02/25 05:30

台灣大總經理林之晨（左）致贈林志傑引退禮，包括背號「12」與象徵圓滿「88」的黃金門號。（台灣大提供）台灣大總經理林之晨（左）致贈林志傑引退禮，包括背號「12」與象徵圓滿「88」的黃金門號。（台灣大提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑引退賽將於4月11、12日登場，為26年職業生涯畫下句點。長期支持台灣運動產業的台灣大哥大，昨由總經理林之晨出席記者會，以「冠名贊助夥伴」身分，攜手勇士球團打造台灣職籃史上首場以球員為核心的「引退週」，見證一個世代的傳奇落幕與嶄新旅程。

打造引退週

26年傳奇永存

林之晨昨親自致贈3項專屬引退禮。首先，是具專屬識別意義的「1288」黃金門號「09XX-12XX88」，將林志傑的經典背號「12」結合寓意圓滿與新篇章啟程的「88」，成為他專屬號碼，並同步將其原有門號升級為「終身守護」免月租服務，最後獻上「野獸怒吼」的蒙太奇紀念圖。

林之晨表示，林志傑不僅是技術全面的全能型球員，在場上的領導力、關鍵時刻挺身而出的韌性與鬥志及對身體狀態的嚴格自我要求，都定義了「台籃GOAT」的高度。

林之晨表示，他比林志傑大4歲，同樣受到喬丹與《灌籃高手》啟發開始打球，也是2、3號雙棲，甚至球衣上的名字一樣是C.C. Lin，因此很早就開始關注林志傑。感謝林志傑回台加入勇士，當大家懷疑37歲老將還有多大能耐時，他仍帶領球隊完成3連霸。

4月11日賽後將舉辦「FOR 12」演唱會，12日為「12 FOR 12」引退儀式，以「傳奇永存」為主題，結合現場演出與影像回顧，進場球迷都可獲得專屬紀念贈品。此外，勇士攜手小男孩樂團推出致敬單曲《THANK YOU BEAST》，並於5月30日至6月21日在松菸文創園區一號倉庫舉辦紀念特展。

