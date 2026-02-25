自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

4月11、12日引退賽 林志傑談家人淚崩

2026/02/25 05:30

4月11、12日引退賽 林志傑談家人淚崩勇士領隊許晉哲（左）當場表示，會招募他打下一屆世壯運。
（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑引退賽4月11、12日將在台北小巨蛋登場，昨引退記者會上，他和「黃金世代」成員田壘、曾文鼎和陳世念等人聚首，分享內心話，而向來真性情的他談起家人時罕見淚崩，久久無法言語，他也感謝球迷一路相挺，成為他年逾40仍續戰的一大動力。

4月11、12日引退賽 林志傑談家人淚崩富邦勇士球星林志傑引退賽4月11、12日將在台北小巨蛋登場，昨特地舉辦賽前記者會。
（記者林正堃攝）

43歲的林志傑是台灣籃壇最具代表性球星，SBL時期曾助台啤完成2連霸。之後加入CBA浙江廣廈，也成功征服當地球迷，被譽為「隊魂」，2019年回到台灣也助勇士在PLG締造3連霸王朝。

林志傑談起家人時淚崩，久久無法言語。（記者林正堃攝）林志傑談起家人時淚崩，久久無法言語。（記者林正堃攝）

上季總冠軍G7骨折 決定續戰再謝幕

林志傑上季已有退休念頭，但總冠軍賽第7戰因追防盧峻翔重摔導致左手腕骨折，賽季未能畫下完美句點，也讓他決定把傷養好，這季再華麗謝幕。他不諱言，受傷當下他覺得時間好像差不多了，向來對自己要求甚高的他，無法接受在場上跑不動或守不住，只要上場就想給球迷最好一面，「所以這季好好把握，爭取季後賽機會，再努力拚一下冠軍。」

許晉哲招募打世壯運

勇士領隊許晉哲從林志傑18歲時就與他合作，「他的訓練菜單、時間和強度，我只能用兩個字來形容，是自虐，不只是自律。」他也不改幽默笑說，不會透露林志傑未來動向，但會招募他打下一屆世壯運，林志傑也欣然答應，至於接下來的生涯規劃會和球團討論後再宣布。

亞錦賽戰勝中國 成為年輕世代標竿

除了職籃，林志傑也為台灣男籃打過不少經典戰役，尤其2013年亞錦賽助隊戰勝中國，他也是現階段許多年輕球員的標竿，包含陳盈駿、劉錚等人都曾受到他啟發。對於後輩的推崇，林志傑認為，榜樣是隨著年紀累積起來，他年輕時也會跟著學長們學習，他認為這一輩的球員會做得比他更好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中