4月11、12日引退賽 林志傑談家人淚崩

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑引退賽4月11、12日將在台北小巨蛋登場，昨引退記者會上，他和「黃金世代」成員田壘、曾文鼎和陳世念等人聚首，分享內心話，而向來真性情的他談起家人時罕見淚崩，久久無法言語，他也感謝球迷一路相挺，成為他年逾40仍續戰的一大動力。

43歲的林志傑是台灣籃壇最具代表性球星，SBL時期曾助台啤完成2連霸。之後加入CBA浙江廣廈，也成功征服當地球迷，被譽為「隊魂」，2019年回到台灣也助勇士在PLG締造3連霸王朝。

上季總冠軍G7骨折 決定續戰再謝幕

林志傑上季已有退休念頭，但總冠軍賽第7戰因追防盧峻翔重摔導致左手腕骨折，賽季未能畫下完美句點，也讓他決定把傷養好，這季再華麗謝幕。他不諱言，受傷當下他覺得時間好像差不多了，向來對自己要求甚高的他，無法接受在場上跑不動或守不住，只要上場就想給球迷最好一面，「所以這季好好把握，爭取季後賽機會，再努力拚一下冠軍。」

許晉哲招募打世壯運

勇士領隊許晉哲從林志傑18歲時就與他合作，「他的訓練菜單、時間和強度，我只能用兩個字來形容，是自虐，不只是自律。」他也不改幽默笑說，不會透露林志傑未來動向，但會招募他打下一屆世壯運，林志傑也欣然答應，至於接下來的生涯規劃會和球團討論後再宣布。

亞錦賽戰勝中國 成為年輕世代標竿

除了職籃，林志傑也為台灣男籃打過不少經典戰役，尤其2013年亞錦賽助隊戰勝中國，他也是現階段許多年輕球員的標竿，包含陳盈駿、劉錚等人都曾受到他啟發。對於後輩的推崇，林志傑認為，榜樣是隨著年紀累積起來，他年輕時也會跟著學長們學習，他認為這一輩的球員會做得比他更好。

