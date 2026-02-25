林志傑引退倒數》「俠獸」再同框 黃金世代送祝福

「黃金世代」成員田壘（右起）、林志傑、曾文鼎和陳世念共聚一堂。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕林志傑退休倒數計時，昨「黃金世代」成員田壘、陳世念和曾文鼎等人都送上祝福。還是現役的曾文鼎坦言，見到林志傑退休，讓他感覺好像少了什麼，他也建議，兩聯盟應調整賽程，把這兩天時間都留給林志傑。

林志傑和田壘的「俠獸對決」是許多台灣球迷的共同記憶，但隨著田壘在2021年退休，如今林志傑也將高掛球鞋，這些精采鏡頭都只能留在大家回憶裡。

請繼續往下閱讀...

田壘︰無人可取代

田壘認為，林志傑無論身材、體能都不像即將退休的球員，他幽默笑說：「剛剛聽說他打了26年，感覺可以拚個30年，因為他還是像年輕時一樣，努力打好每一球給大家看。」大家討論起是否會有下一個林志傑？田壘斬釘截鐵地表示，無論在球迷或是球員心中，林志傑是無法取代的。

曾文鼎︰值得這一切

曾文鼎身為少數還在職籃的黃金世代成員，生涯也在倒數中。和林志傑當過對手也曾是隊友，見到勇士球團為他盛大舉辦退休儀式，曾文鼎認為他值得這一切，「我甚至覺得引退賽那兩天，大家都該把時間空下來留給志傑。」

陳世念︰展現大哥風範

過去在台啤和林志傑合作最久的陳世念，曾有「小野獸」封號，他也感性的分享了兩人的小故事。當年爭冠兩人同時扭傷腳，但林志傑卻要他做簡單的事情、投籃就好，其他比如切入等辛苦工作，都由同樣帶傷上陣的林志傑一肩扛起，展現大哥風範，陳世念說：「能跟他一起拿到冠軍、同時在場上，是多麼幸福的事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法