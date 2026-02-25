自由電子報
體育 即時新聞

TPBL洋將大限將至 左右下半季戰局

2026/02/25 05:30

夢想家湯普金斯。（資料照）夢想家湯普金斯。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL近期因應國家隊賽程停賽，但距離3月9日球員註冊大限僅剩不到2週，如何在重新開打後為數不多的比賽找到最佳外援配置，將左右季末衝刺期的戰局。

雲豹唯一未更換外援

雲豹目前以17勝6敗穩居聯盟龍頭，洋將發揮穩定是關鍵，季初找來的克羅馬、迪亞洛、米勒與麥卡洛都還在陣中，是本季唯一未更換外援的隊伍，預計以同套陣容打完整季。

夢想家湯普金斯補位

夢想家布依德近日因家庭考量季中宣布退休，但他原本就是被找來救火，空缺有望重新由湯普金斯補上，海神註冊名單也有1名離隊的洋將歐提斯，不過先前因腳踝扭傷缺陣、場均可貢獻22.7分的布里茲克已展開高強度訓練，準備回歸賽場。

國王放假前衝上聯盟第2，隨後註銷37歲老將奧帝，由傑登補上，距離大限前也還有3場比賽可以測試陣容，倒是戰神、特攻與攻城獅大限前都只剩下1戰且各有隱憂，特攻金恩目前僅出賽1場，戰神弗利沙更是來台後就因腹部不適至今未開箱。

攻城獅外援還沒滿額

攻城獅先前註銷帕賽獅，是聯盟目前唯一洋將未滿4名的球隊，球團仍在評估人選，攻城獅年前苦吞3連敗後從第2掉到第4，總經理張樹人表示，年前的連敗並未影響士氣，「這次年假休7天，週一開始訓練，目前球隊氣氛很好。」

