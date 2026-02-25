拉斯維加斯公開賽》2盤搶尾局勝出 魏子茜收生日「后」禮

魏子茜昨在拉斯維加斯女子10號球公開賽封后，奪下今年首座國際賽冠軍。 （取自Predator Pro Billiard Series臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣撞球女將開春頻傳捷報，繼「大眼妹」周婕妤在大年初一拿下WPBA佛羅里達站冠軍後，世界排名第2的「倩影殺手」魏子茜，昨在拉斯維加斯女子10號球公開賽決賽，也以4：3、4：3力退世界排名第8的菲律賓女將珊提諾，奪下今年首座國際賽冠軍，進帳生涯最高的2.7萬美元（約新台幣85萬元）冠軍獎金，送給自己一個最棒的生日賀禮。

力退菲律賓女將奪冠

去年一度登上世界球后寶座的魏子茜，2月22日才歡度36歲生日，兩週前她在RENATA女子職撞總冠軍賽決賽就擊敗陳佳樺封后，展現絕佳的手感。

這一站在拉斯維加斯的賽事，魏子茜也一路過關斬將，她在8強賽以1：4、4：3、4：2逆轉近況同樣火燙的周婕妤；4強對決世界排名第3的俄羅斯好手特卡琪，也以4：0、0：4、4：2脫困。決賽面對2023、25年兩度奪下世界10號球錦標賽冠軍的珊提諾，兩盤都鏖戰至搶尾局才靠著精湛的防守功力和穩定的進攻能力拿下勝利。

與自己對話 挺過亂流

魏子茜表示，她和對手首盤都遭遇亂流，但她不斷的跟自己對話，「雖然妳這一桿失誤了，還是要繼續下去，比賽還沒結束!」很幸運的，最後她做到了，是她和她的精神打敗了對手。

