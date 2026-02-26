世界盃資格賽》少犯錯、多分擔 男籃今捍衛主場

陳盈駿（右）與獲FIBA高評價的盧峻翔，今晚將率隊在新莊體育館迎戰南韓。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段，台灣隊今晚7點將在新莊體育館迎戰南韓，總教練圖齊也期待球迷進場支持，為球員帶來更多能量，希望這階段至少搶下1勝。

馬建豪是台灣隊先發大前鋒人選之一。（資料照）

曾祥鈞是台灣隊先發大前鋒人選之一。（資料照）

台韓大戰賽前分析

第二階段拚開胡 直搗南韓禁區

台灣隊由陳盈駿、林庭謙、盧峻翔等人領銜，劉錚、馬建豪、陳冠全和高錦瑋回歸，增添戰力，但因上階段對日本吞下2連敗，在國際籃總（FIBA）的戰力榜掉到墊底的第12。台灣男籃過去碰上南韓輸多贏少，在FIBA正式成人國際賽以2勝6負居下風，前次贏球已是2017年東亞籃球錦標賽，這回盼能雪恥。

台灣隊12人名單

南韓上階段對中國2連勝，這次除了改由隊史首位外籍教頭馬祖爾茲掌兵符，陣容也年輕化，共有8名25歲以下球員；長人河潤基、李元錫缺陣，也沒有歸化球員，禁區戰力相對薄弱，加上集訓期短，磨合成效有待觀察。

不過，台灣隊要提防的還是南韓的三分火力，馬建豪說：「他們外線真的很準，像贏中國那兩場，三分球命中率都很誇張，我覺得打南韓主要是外線防守得減少出錯。」後衛丁聖儒則認為，除了限制對方外線出手，可以多運用高柏鎧的禁區優勢製造機會。

防禦重點在外線 陳盈駿戰前喊話

台灣隊今晚推估的先發為陳盈駿、林庭謙、盧峻翔搭配高柏鎧，但4號位變數較大，可能擺上馬建豪或曾祥鈞。陳盈駿分析，南韓球員的移動能力很強，會有很多換防跟包夾，進攻也有很多無球掩護，攻守都會帶來不小壓力，「這不僅考驗我們在場上溝通，也要減少犯錯，不能把搶籃板的壓力都丟給內線，大家都需分擔責任去拚搶。」

