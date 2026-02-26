南韓神射手 特別點名高柏鎧

台灣隊歸化球員高柏鎧具有禁區優勢。 （資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃今晚世界盃資格賽將迎戰南韓，最要提防的是上階段對中國狂飆9顆三分球、轟下33分的李賢重，台灣隊的林庭謙、馬建豪青少年時期都曾和他交手，小馬也期待再度碰頭。

南韓衝上FIBA戰力榜第2名，李賢重（中）被點名是搶勝關鍵球員之一。（取自FIBA官網）

李賢重三分球準度55%

25歲、200公分的李賢重目前效力日本B聯盟長崎維爾卡，他在青少時期就嶄露頭角也曾在NCAA美國大學打拚，之後加入NBA的G聯盟和澳洲NBL球隊，資歷豐富，本季在B聯盟場均17.3分、5.6籃板，三分球命中率48.9%。

李賢重上階段對中國兩戰平均26.5分，投籃命中率54.3%，三分球命中率高達55%，手感相當火燙。南韓在FIBA戰力榜衝上第2，他認為這階段2連勝也是勢在必得，「在與中國的比賽前，我們被認為實力較弱，現在攀升至實力排名第2，希望能證明我們並不遜色。」

首度來台出賽的李賢重說：「感覺很新鮮也很期待。」他特別點名，台灣歸化球員高柏鎧是關鍵人物，「他場均能繳出雙十，對於籃板、禁區影響力很大。」不過，他認為，台灣隊後衛群實力也不容小覷，外線找到準星就會迅速改變戰局。

馬建豪透露，他和李賢重曾在U18比賽交手，「很可惜那場沒能贏，這次應該也有機會對位，很期待。」另外，FIBA官網特別撰文回顧李賢重在U16時期和林庭謙交手賽事，當時的未來之星都已成為國家隊中流砥柱。

