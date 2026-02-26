自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

最強女子拔河隊 要把金牌留在台灣

2026/02/26 05:30

世界盃拔河錦標賽將在台北小巨蛋登場，運動部李洋部長與景美女中拔河隊選手一同出席賽前記者會。（記者田裕華攝）世界盃拔河錦標賽將在台北小巨蛋登場，運動部李洋部長與景美女中拔河隊選手一同出席賽前記者會。（記者田裕華攝）

〔記者林岳甫、甘孟霖／台北報導〕由台北市與拔河運動協會共同主辦的2026年世界室內拔河錦標賽，3月12至15日將台北小巨蛋登場，最大焦點是女子代表隊要尋求500公斤級4連霸，隊長田嘉蓉相當期待「在家比賽」，也要把金牌留在主場，讓世界看見台灣。

室內世錦賽

3月前進小巨蛋

拔河協會昨舉辦賽前記者會，運動部長李洋、中華奧會主席蔡家福、全國體總會長葉政彥都到場力挺，這項拔河最高等級賽事首次在台灣登場，將由15國、逾150隊及超過1000位好手來台。拔協理事長陳建平指出，在2019年爭辦失利，2021年總算如願拿下主辦權，締造台灣拔河運動的重要里程碑。

女500公斤級

台灣挑戰4連霸

台灣拔河實力早已揚名國際，其中去年成都世界運動會更在女子500公斤級締造6連霸，如今這批選手將再次代表台灣征戰。

世運會金牌成員田嘉蓉曾參與電影《志氣》演出，也是國家隊固定班底，如今終於能回家比賽，她笑說，「終於可以讓家人知道我在幹嘛！」畢竟她過去都在國外比賽，家人只能看直播，這次連70歲的阿嬤都準備從家鄉南投北上來加油，令她格外興奮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中