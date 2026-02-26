最強女子拔河隊 要把金牌留在台灣

世界盃拔河錦標賽將在台北小巨蛋登場，運動部李洋部長與景美女中拔河隊選手一同出席賽前記者會。（記者田裕華攝）

〔記者林岳甫、甘孟霖／台北報導〕由台北市與拔河運動協會共同主辦的2026年世界室內拔河錦標賽，3月12至15日將台北小巨蛋登場，最大焦點是女子代表隊要尋求500公斤級4連霸，隊長田嘉蓉相當期待「在家比賽」，也要把金牌留在主場，讓世界看見台灣。

室內世錦賽

3月前進小巨蛋

拔河協會昨舉辦賽前記者會，運動部長李洋、中華奧會主席蔡家福、全國體總會長葉政彥都到場力挺，這項拔河最高等級賽事首次在台灣登場，將由15國、逾150隊及超過1000位好手來台。拔協理事長陳建平指出，在2019年爭辦失利，2021年總算如願拿下主辦權，締造台灣拔河運動的重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

女500公斤級

台灣挑戰4連霸

台灣拔河實力早已揚名國際，其中去年成都世界運動會更在女子500公斤級締造6連霸，如今這批選手將再次代表台灣征戰。

世運會金牌成員田嘉蓉曾參與電影《志氣》演出，也是國家隊固定班底，如今終於能回家比賽，她笑說，「終於可以讓家人知道我在幹嘛！」畢竟她過去都在國外比賽，家人只能看直播，這次連70歲的阿嬤都準備從家鄉南投北上來加油，令她格外興奮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法