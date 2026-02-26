台日交流賽》中信久違領先日職隊 第4局就破功

兄弟捕手高宇杰攻守俱佳，兩度阻殺軟銀快腿。（記者陳志曲攝）

打線首局攻破上澤直之

軟銀正木智也（右一）4局上敲出3分砲，助球隊逆轉戰局。

（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台北大巨蛋連續3年上演台日交流賽，福岡軟銀鷹昨首戰用日本一級砲火自我介紹，4局上正木智也、井上朋也雙轟猛灌5分逆轉戰局，終場以7：3賞給中信兄弟台日交流賽3連敗，近3年中職隊伍對日職5連不勝，一勝難求。

中信連續3年參戰台北大巨蛋的台日交流賽，昨開局打出氣勢，王牌羅戈對軟銀2局6上6下，還用150公里火球三振山川穗高，完美2局先發向軟銀自薦，加上打線攻破軟銀強投上澤直之，助隊前3局1：0，這是中信3年來首度領先日職隊伍。

請繼續往下閱讀...

軟銀在4局上火力全開，逮中魏碩成開局連續2次四壞，正木智也一棒三分砲逆轉，井上朋補上2分彈砲轟接替的江忠城，單局猛灌5分；5局上軟銀再突破林暉盛，單局3安攻下2分，前5局就取得7分，讓人見識到軟銀的強攻威力。

正木智也表示，一踏進大巨蛋就感受到全壘打牆很遠，但還是有打出全壘打，在繞壘過程感受台灣球迷的應援氛圍，非常享受。

中職前2年對讀賣巨人、日本火腿戰績1和3敗，只有樂天桃猿跟巨人戰成0：0未輸球，而中信更在台日交流賽苦吞3連敗，不過陣中鐵捕高宇杰前5局上演2次盜壘阻殺，余謙也繳出2局無失分，最速147公里已超越去年球季，堪稱是表現最亮眼的土投。

高宇杰攻守俱佳 軟銀教頭印象深刻

軟銀監督小久保就直言，除了羅戈，高宇杰是印象最深刻的選手，「守備很精彩，且棒打的松本晴是我們的好投手，卻能逮中第一顆直球就擊出右外野安打。」

昨軟銀對中信之戰是台日交流賽首度平日舉辦，吸引17560人進場，寫下大巨蛋台日交流賽史上最少票房紀錄，亦是第一次沒能突破2萬人，今軟銀推派徐若熙大戰經典賽台灣隊，盼藉由國家隊來衝刺票房。小久保表示，希望可以成為台灣隊很好的對手，且徐若熙在台灣很有人氣，也準備了很久，希望展現出好的表現給球迷們欣賞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法