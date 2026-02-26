軟銀徐若熙今先發 鎖定台灣隊兩大砲

徐若熙在軟銀投手教練協助下，找回最舒服的投球方式。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽台灣隊王牌投手徐若熙，今天將首度穿上軟銀鷹球衣在正式比賽登板先發，面對台灣隊打線，他喊話，最想對決張育成和吉力吉撈．鞏冠。

軟銀今交手台灣隊，派出徐若熙（中）先發。 （記者陳志曲攝）

去年球季結束徐若熙透過入札制度從味全龍轉戰軟銀，簽下3年最高總值1500萬美元（約4.7億台幣）鉅約，並穿上象徵王牌投手的18號球衣，今天首度披鷹袍出賽極具意義，他說，很開心能以軟銀選手的身分出賽，畢竟是第一年到日本發展，希望能早一點適應球隊和默契。

經典賽下週四開打，今天是徐若熙在正賽開打前最後一次實戰投球，他表示，目前身體狀況正常，調整步調在軌道上，為經典賽做準備，看台灣隊友都調整得不錯，會把這段時間學到的東西拿出來，展現最好的一面。

旅日首年春訓軟銀教練團針對徐若熙投球動作進行微調，他解釋，其實沒做太大變化，主要是投手教練給他課題，試著找回最舒服的投球方式，春訓期間回飯店都會看影片，重拾以前好的投球感覺。

挑戰日職的日子不久，徐若熙坦言，多少會想念台灣食物，畢竟在國外人生地不熟，語言也不通，好在春訓大家對他滿好也滿親切的。

