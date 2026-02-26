棒協、中信搭舞台 王貞治為台灣隊打氣

「世界全壘打王」王貞治（左）在棒協主辦的講座中，分享自己的棒球人生經驗。（棒協提供）

棒球講座字字珠璣

約250名棒球人受惠

〔記者林宥辰／台北報導〕世界棒球經典賽即將於3月開打，「世界全壘打王」王貞治特別來台為台灣隊加油打氣，並出席由中華民國棒球協會主辦、中國信託商業銀行協辦的棒球講座，與約250位職業、業餘、基層教練與球員，以及中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」偏鄉小球員交流，場面熱絡溫馨。

談及台灣棒球的成長，王貞治回顧過去對戰經驗，認為台灣選手過往較為客氣，好像不好意思贏日本隊似的，如今在世界棒球12強賽奪冠後，展現強烈求勝企圖心，顯示心態已成熟覺醒。他也期待這次經典賽，台灣隊能與日本隊攜手前進美國，展現亞洲棒球實力。

請繼續往下閱讀...

鼓勵年輕人不模仿

活成獨一無二的自己

講座中，王貞治從投打對決、心理素質、技術細節與自我成長等面向分享經驗，強調下半身力量與對好球帶的理解是打擊關鍵，並親自示範。他鼓勵年輕選手不必模仿偶像，無論是他本人、大谷翔平或鈴木一朗，都不該成為複製的目標，而是要找到最適合自己的打擊方式，成為獨一無二的自己。

中華棒協理事長辜仲諒親自提問，關心王貞治不戴手套、握棒較短的原因。王貞治表示，徒手握棒有助掌握觸感，握短則能提升擊球穩定度與打擊率。辜仲諒致詞時指出，王貞治不僅是偉大運動家，更以「永不放棄」的精神影響世代年輕人，提醒球員從做人開始，團結一致才能走得長遠。

王貞治也分享，棒球本就是與失敗共處的運動，無論打者或投手都不可能每次成功，關鍵在於從失敗中檢視問題、調整心態。他以生涯868轟為例，指出多來自最基本也最常見的快速直球，勉勵球員專注把球打出去，「就算三振，也要抬頭挺胸迎接下一個打席。」講座後，辜仲諒陪同參觀王貞治職棒收藏，並由愛接棒計畫小球員獻上棒球花，象徵棒球精神的世代傳承。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法