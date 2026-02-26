中信推展五級棒球 台日交流賽首播接棒篇

台日棒球國際交流賽昨開打，棒協理事長暨中信慈善基金會董事長辜仲諒（右起）、軟銀鷹首席棒球總管城島健司與中信銀行董事長陳佳文出席開球儀式。（中信銀行提供）

拉高台灣棒球國際能見度

〔記者林宥辰／台北報導〕中國信託商業銀行冠名贊助的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」昨登場，由去年勇奪「日本一」的福岡軟銀鷹對決擁有百萬象迷的中信兄弟。適逢中國信託成立60週年，中信銀行特別在昨天賽事中全球首播品牌形象影片「接棒篇」，向台灣棒球致敬。

開球儀式貴賓雲集，包括棒球協會理事長暨中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託銀行董事長陳佳文、軟銀鷹社長後藤芳光、專務太田宏昭、首席棒球總管城島健司，及鴻海科技集團發言人巫俊毅。

陳佳文表示，辜仲諒長期倡議棒球是台灣人的驕傲，中國信託以企業社會責任投入資源，厚植各級棒球與國際賽事，盼推廣與企業文化雷同的團結一致、遇強則強、永不放棄的精神。

「接棒篇」回顧台灣棒球從嘉義農林棒球隊進軍甲子園、紅葉少棒掀起三級棒球熱潮，到中華職棒大聯盟成立的歷程，呈現一代代教練與球員接力傳承的韌性，並見證世界棒球12強賽奪冠的里程碑。為感謝同仁付出，中信邀請數千名同仁進場觀賽；中國信託慈善基金會也安排「愛接棒計畫」新竹縣關西國小、雲林縣馬光國小、屏東縣鶴聲國中棒球隊的師生到場觀摩，勉勵小球員勇敢追夢。

中國信託是全台首家投入五級棒球推展的企業，長期深耕基層、優化職棒環境，繼去年贊助「北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合」、「中信盃台日高中棒球對抗賽」，今年持續贊助台日交流賽事，促進國際合作。

