體育 即時新聞

台灣隊只擠出2安 敗給隊友徐若熙

2026/02/27 05:30

軟銀徐若熙先發3局無失分，用一場好投讓台灣隊教練團放心。 （記者王藝菘攝）軟銀徐若熙先發3局無失分，用一場好投讓台灣隊教練團放心。 （記者王藝菘攝）

徐若熙扛軟銀先發

張峻瑋3局上緊急登板。（記者王藝菘攝）張峻瑋3局上緊急登板。（記者王藝菘攝）

飆火球158km

台灣隊先發投手鄭浩均3局上因小腿抽筋退場。 （記者王藝菘攝）台灣隊先發投手鄭浩均3局上因小腿抽筋退場。 （記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台日交流賽上演台灣隊對軟銀鷹的戲碼，大巨蛋湧入2萬4988人進場觀戰，台灣隊昨全場只擠出2支安打，打線嚴重熄火，軟銀鷹在徐若熙先發3局無失分好投領軍下，加上牛棚投手上陣輪番壓制，打線適時發揮，最終台灣隊就以0：4慘遭軟銀完封。

徐若熙用44球先發3局被敲1安，另有2K和1次保送無失分，其中第2球讓台灣隊開路先鋒陳晨威擊出二壘滾地球出局，飆出此役最快球速158公里，追平個人生涯最速紀錄，轉戰軟銀首戰表現近乎完美。

下週四經典賽開打，昨為徐若熙大賽前最後一次登板，用一場好投讓台灣隊教練團放心。

徐若熙表示，這是他第一場正式比賽，第1局投球就告訴自己用百分之百的力量投球，台灣隊都是學長上場打擊，對決時先向他們微笑，把自己最好的東西表現出來給他們看，經典賽會用盡最好的實力幫助球隊。

軟銀監督小久保裕紀說，徐若熙從春訓到現在，這一場表現最好，球路品質非常好，如果經典賽台日戰登板，將是日本的強勁對手。台灣隊總教練曾豪駒則說，這場徐若熙的好球率和球速都比之前好。

台灣隊打線嚴重熄火，曾總指出，台灣隊和軟銀打者在揮擊或應對投手落差不大，差別在於擊球準確度，台灣投手失投，軟銀打者可以掌握得很好，台灣打者對軟銀失投球掌握度比較差，希望經過這一場比賽，下一場趕快修正，把擊球心態和想法做一些修正。

台灣打線即刻加溫

今迎戰火腿

台灣隊先發投手鄭浩均前2局無失分，3局上兩出局三壘有人，面對栗原陵矢投到小腿抽筋緊急退場，由張峻瑋即刻救援，張峻瑋保送栗原陵矢，再被山川穂高敲安掉2分，都記在鄭浩均帳上，鄭浩均先發2.2局失2分承擔敗投。

胡智爲在5局上遭笹川吉康轟陽春砲，中繼2局失1分，林詩翔接手投1局被敲2安另有1次保送失1分。

台灣隊今天下午3點繼續在大巨蛋迎戰日本火腿隊，適應「晚接午」賽程，28日就赴日本宮崎打2場公辦熱身賽。

