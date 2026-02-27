經典賽》「龍」的接班人 3戰將等唱名

經典賽唯一混血好手「費仔」費爾柴德（中）昨深夜抵台，今天隨台灣隊到大巨蛋練習，暫不會在今天對日職日本火腿隊之戰出賽。（帕菲克國際運動行銷提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力美職小熊的台美混血戰將「龍仔」強納森．龍，大聯盟春訓期間守一壘接球不慎遭跑者撞傷左手肘，昨他確定因傷辭退台灣隊，無緣征戰WBC經典賽，台灣隊總教練曾豪駒坦言，龍仔缺陣對戰力一定有影響，今天將公布遞補人選。

龍仔傷退 遞補人選今出爐

曾總表示，聽到龍仔因傷辭退國家隊覺得非常可惜，希望他好好養傷，今年球季在美職能大放異彩，少了龍仔不管攻擊火力、棒次和守備位置的安排都有影響，之前有推演過各種狀況。

目前隨台灣隊集訓比賽的宋晟睿、王博玄、張政禹，都是遞補龍仔的潛在人選，曾總強調，內、外野手都是教練團考慮的人選，看誰的狀況最好組成最佳陣容，會再跟教練團商議，今天公布人選。

原本龍仔是經典賽台灣隊4棒熱門人選，如今他因傷辭退，4棒必須另覓重砲，台灣隊勇奪12強世界冠軍，當時林安可、吉力吉撈．鞏冠都打過4棒，2023年經典賽、2025年經典賽資格賽台灣隊4棒則是張育成，不過練習賽他都打2棒。

日職西武隊林安可昨在台日交流賽對軟銀扛4棒守右外野，他表示，「打哪一棒對我來講都沒差、也不重要，重點是我跟投手的應對，而不是打第幾棒，打4棒不會有壓力，畢竟1到9棒都會打到，做好自己該做的事情就好。」

另一混血好手「費仔」費爾柴德昨晚抵台，今天就會出現在大巨蛋，投入台灣隊練習，但不會在對日職日本火腿隊之戰出賽。

