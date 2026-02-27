自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》「龍」的接班人 3戰將等唱名

2026/02/27 05:30

經典賽唯一混血好手「費仔」費爾柴德（中）昨深夜抵台，今天隨台灣隊到大巨蛋練習，暫不會在今天對日職日本火腿隊之戰出賽。（帕菲克國際運動行銷提供）經典賽唯一混血好手「費仔」費爾柴德（中）昨深夜抵台，今天隨台灣隊到大巨蛋練習，暫不會在今天對日職日本火腿隊之戰出賽。（帕菲克國際運動行銷提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力美職小熊的台美混血戰將「龍仔」強納森．龍，大聯盟春訓期間守一壘接球不慎遭跑者撞傷左手肘，昨他確定因傷辭退台灣隊，無緣征戰WBC經典賽，台灣隊總教練曾豪駒坦言，龍仔缺陣對戰力一定有影響，今天將公布遞補人選。

龍仔傷退 遞補人選今出爐

曾總表示，聽到龍仔因傷辭退國家隊覺得非常可惜，希望他好好養傷，今年球季在美職能大放異彩，少了龍仔不管攻擊火力、棒次和守備位置的安排都有影響，之前有推演過各種狀況。

目前隨台灣隊集訓比賽的宋晟睿、王博玄、張政禹，都是遞補龍仔的潛在人選，曾總強調，內、外野手都是教練團考慮的人選，看誰的狀況最好組成最佳陣容，會再跟教練團商議，今天公布人選。

原本龍仔是經典賽台灣隊4棒熱門人選，如今他因傷辭退，4棒必須另覓重砲，台灣隊勇奪12強世界冠軍，當時林安可、吉力吉撈．鞏冠都打過4棒，2023年經典賽、2025年經典賽資格賽台灣隊4棒則是張育成，不過練習賽他都打2棒。

日職西武隊林安可昨在台日交流賽對軟銀扛4棒守右外野，他表示，「打哪一棒對我來講都沒差、也不重要，重點是我跟投手的應對，而不是打第幾棒，打4棒不會有壓力，畢竟1到9棒都會打到，做好自己該做的事情就好。」

另一混血好手「費仔」費爾柴德昨晚抵台，今天就會出現在大巨蛋，投入台灣隊練習，但不會在對日職日本火腿隊之戰出賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中