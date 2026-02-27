跟王桑的記憶點... 江坤宇、宋晟睿較勁

江坤宇（左）昨拿著小時候與王貞治合影的珍貴相片，與本尊合影。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊昨上軟銀賽前，當家游擊手江坤宇把握練完球的空檔，拿出少棒時期跟王貞治的合照跟本人分享並簽名，他表示，小時候看過王桑的書，「他是傳奇人物，這對我來說意義重大。」

江坤宇昨對軟銀隊擔任九棒游擊手，昨天利用賽前空檔跟王貞治互動，他表示，還在東園少棒時，王桑有來看一個盃賽，剛好在大合照站他旁邊，「那時就知道他是傳奇人物，也看過很多影片和書，這是我第2次這麼近距離跟王桑互動。」

江坤宇將王貞治的簽名照向宋晟睿炫耀，不過宋晟睿有更特別的經驗，他在王貞治緊盯台灣隊打擊練習時，轟出2發全壘打，讓王貞治當場拍拍手，還向宋晟睿點點頭，留下難忘回憶。

當王貞治靠近打擊籠並注視台灣隊練打時，宋晟睿不諱言有注意到，「我剛好打出過牆的球，他對我點點頭，很開心。其實當下也不會緊張，就是享受當下，把自己該做的東西做好，也不會受到旁觀者的影響。」

隨著「龍仔」強納森．龍傷退，宋晟睿遞補的呼聲大，前天他對軟銀用長打棒打強投上澤直之，昨又在王貞治面前轟出至少2球，不斷用表現向台灣隊總教練曾豪駒推銷自己。

