自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

跟王桑的記憶點... 江坤宇、宋晟睿較勁

2026/02/27 05:30

江坤宇（左）昨拿著小時候與王貞治合影的珍貴相片，與本尊合影。（記者王藝菘攝）江坤宇（左）昨拿著小時候與王貞治合影的珍貴相片，與本尊合影。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊昨上軟銀賽前，當家游擊手江坤宇把握練完球的空檔，拿出少棒時期跟王貞治的合照跟本人分享並簽名，他表示，小時候看過王桑的書，「他是傳奇人物，這對我來說意義重大。」

江坤宇昨對軟銀隊擔任九棒游擊手，昨天利用賽前空檔跟王貞治互動，他表示，還在東園少棒時，王桑有來看一個盃賽，剛好在大合照站他旁邊，「那時就知道他是傳奇人物，也看過很多影片和書，這是我第2次這麼近距離跟王桑互動。」

江坤宇將王貞治的簽名照向宋晟睿炫耀，不過宋晟睿有更特別的經驗，他在王貞治緊盯台灣隊打擊練習時，轟出2發全壘打，讓王貞治當場拍拍手，還向宋晟睿點點頭，留下難忘回憶。

當王貞治靠近打擊籠並注視台灣隊練打時，宋晟睿不諱言有注意到，「我剛好打出過牆的球，他對我點點頭，很開心。其實當下也不會緊張，就是享受當下，把自己該做的東西做好，也不會受到旁觀者的影響。」

隨著「龍仔」強納森．龍傷退，宋晟睿遞補的呼聲大，前天他對軟銀用長打棒打強投上澤直之，昨又在王貞治面前轟出至少2球，不斷用表現向台灣隊總教練曾豪駒推銷自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中