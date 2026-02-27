王貞治勉勵台灣隊 秉持自信前進美國

王貞治（右五）擔任台日交流賽開球嘉賓，與棒協理事長辜仲諒（右四）等人在大巨蛋場中合影。（中國信託提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」第2場賽事昨登場，王貞治在棒協理事長辜仲諒力邀之下再度訪台，偕同北市體育局長游竹萍、中職會長蔡其昌，以及中國信託銀行資本市場執行長許俊仁參加開球儀式。

台日交流賽擔任開球嘉賓

王貞治賽前特別至場上觀看台灣隊練習，並到台灣隊的球員休息室為選手加油打氣，他強調能穿上台灣隊球衣，就代表實力很優秀，期待大家到東京比賽，不要只是想贏日本隊，勉勵台灣隊秉持自信、全力以赴，要和日本隊一起前進美國複賽。

親筆寫氣力 回贈辜仲諒

開球儀式由王貞治將手套與棒球交予辜仲諒，由他代為開球，象徵傳承接棒。為感謝王貞治來台參與盛會，辜仲諒致贈由木雕大師陳啓村製作的球棒木雕作品給王貞治。王貞治也回贈親筆提字寫下「氣力」二字的簽名板，鼓勵辜仲諒理事長持續扮演台灣棒球領頭羊，帶領台灣棒球更上一層樓。

辜仲諒表示，王貞治長年旅居日本，時時刻刻關心台灣棒球發展，積極推動台日棒球交流，不只在中職元年開幕戰擔任開球打者，2023年特別為台北大巨蛋開出歷史性的第一球。王貞治當時預言，環境造英雄，台北大巨蛋將成為台灣棒球轉捩點，台灣隊不負眾望，於2024年12強賽奪冠，期待台灣隊於經典賽再創佳績。

王貞治在開球儀式致詞時表示，非常高興這麼多台灣、日本球迷進場觀賽，藉由跨國國際交流的比賽，有助日本的球隊、台灣隊提升競爭實力，也期待台日棒球交流愈來愈密切。

中國信託為全台首家投入五級棒球運動推展的企業，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，致力扎根基層棒球、提升職棒產業環境，中國信託亦贊助即將於今（2026）年3月開打的「2026世界棒球經典賽」，力挺台灣隊征戰國際舞臺，經典賽賽事期間將於中國信託金融園區舉辦賽事直播派對。

