王貞治給「衣」個承諾 在日宣傳Taiwan

賴清德總統（右二）頒發「一等景星勳章」給王貞治，表彰他積極推動台日職棒交流。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨頒授「世界的全壘打王」王貞治「一等景星勳章」，表彰其卓越棒球成就及推動台日棒球發展與交流的貢獻，賴、王還一同重現經典的「稻草人打法」。王貞治說，台灣出征世界棒球經典賽（WBC）的陣容是歷來最堅強的隊伍，絕對有實力與日本隊挺進美國決戰舞台，他也會穿著總統致贈的Team Taiwan帽T，在日本宣傳台灣。

賴總統表示，世界全壘打王「OH桑」王貞治是家喻戶曉的棒球英雄，其「一生懸命」、「一球入魂」的精神、獨創的「一本足打法」，締造了868支全壘打的世界紀錄，激勵日本、台灣及全世界球迷。令人感動的是，王貞治既為日本野球奮鬥，也為台灣棒球運動奮鬥，無論擔任球員、球隊監督或球團會長，數十年來都沒有改變。

獲頒一等景星勳章

賴總統提到，在日本野球殿堂和台灣棒球名人堂都可見王貞治的英雄身影，顯示出對日本與台灣棒球的貢獻，去年十一月王貞治榮獲日本天皇親自頒發「文化勳章」，這次由他代表台灣人民授予「一等景星勳章」，兩國的最高榮譽輝映了「世界的全壘打王」王貞治，是日本與台灣共同的驕傲，身為球迷能為偶像授勳，深感榮幸。

談到即將登場的WBC，賴總統感謝日本國家代表隊派出去年協助道奇隊奪得世界大賽冠軍的山本由伸投手對戰台灣，展現對台灣國家代表隊的敬重，也祝福台灣隊與日本隊都能拿出最好的表現，贏得最好的成績。

總統贈Team Taiwan帽T

王貞治表示，他長期關注台灣棒球的發展，對今年台灣出征經典賽的陣容深具信心，是歷來最堅強的一支隊伍，相信這次台灣隊絕對有實力與日本隊攜手前進美國。

賴總統特別致贈棗紅色的「TEAM TAIWAN Ｘ 總統府聯名帽TEE」等伴手禮，王貞治允諾，未來要在日本穿上這件帽T宣傳台灣，並回贈親筆簽名棒球、日本畫仙板與福岡軟銀鷹外套。

