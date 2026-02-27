自由電子報
體育 即時新聞

男籃不容閃失 暌違9年贏南韓

2026/02/27 05:30

新莊體育館滿場球迷力挺台灣隊。（記者塗建榮攝）新莊體育館滿場球迷力挺台灣隊。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣男籃昨在2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段首戰，靠著林庭謙、高柏鎧皆貢獻全隊最高18分帶領下，以77：65力退南韓，本次資格賽首勝開胡，這也是台灣隊自2017年東亞籃球錦標賽後，首度在國際籃總（FIBA）正式成人國際賽擊敗南韓。

台灣隊歸化球員高柏鎧拿下18分、16籃板主宰禁區。 （記者塗建榮攝）台灣隊歸化球員高柏鎧拿下18分、16籃板主宰禁區。 （記者塗建榮攝）

台灣隊上階段對日本吞下2連敗，這階段至少得搶下一勝才能保住晉級的機會，但過去台灣隊碰上南韓輸多贏少，加上對手前一階段對中國2連勝，氣勢正旺，台灣隊沒有絲毫能鬆懈的本錢。

台灣隊長陳盈駿認為贏南韓是一場團隊勝利。（記者塗建榮攝）台灣隊長陳盈駿認為贏南韓是一場團隊勝利。（記者塗建榮攝）

高柏鎧、林庭謙 並列全隊最高18分

林庭謙貢獻並列全隊最高的18分。（記者塗建榮攝）林庭謙貢獻並列全隊最高的18分。（記者塗建榮攝）

台灣隊昨先發調整，擺上陳盈駿、林庭謙、劉錚、高柏鎧搭配首度先發的台美混血好手雷蒙恩。即便開局台灣隊一度以0：7落後，但在林庭謙、陳盈駿帶領下回敬一波12：2攻勢超前，第3節最多曾領先到20分，也不給對手逆襲機會，收下重要一勝。

台灣隊昨團隊命中率45.3%，但三分球命中率不理想僅23.5%，高柏鎧繳出全隊最高18分、16籃板，林庭謙也進帳18分，陳盈駿和雷蒙恩都攻下13分。但不幸的是，馬建豪昨在第2節還剩3分鐘時右腳扭傷被用擔架抬下場，隨後緊急送醫。

籃板需要改進 備戰3月1日抗中

陳盈駿表示，這是一場團隊勝利，團隊分工做得很好，「南韓確實是一支讓我們不能有任何鬆懈機會的隊伍，每個球員都當作重點在防守，要貼得緊、換防正確，溝通也要清楚，畢竟只要被抓到閃失，他們就能有進攻機會。」陳盈駿也特別點名，在高柏鎧陷入犯規麻煩時，陳冠全、曾祥鈞表現關鍵，「這讓高柏鎧不在時，我們能繼續鞏固好防守。」

不過，陳盈駿點出球隊問題，他認為，大家沒做好定點搶籃板動作，導致籃板輸了6個，還需要改進。台灣隊3月1日移師菲律賓迎戰中國，拚2連勝。

