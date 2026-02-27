馬刺10連勝 雷霆首位拉警報

馬刺福克斯（左）末節發威，與溫班亞瑪聯手逆轉暴龍。 （美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺頭號主力溫班亞瑪昨手感不佳，福克斯、瓦賽爾和新秀哈波挺身而出，最終黑衫軍克服最多15分落後，以110：107逆轉暴龍，自2016年再度取得10連勝，甚至有機會挑戰登上西部龍頭寶座。

馬刺在2016年曾拉出13連勝，如今由溫班亞瑪領軍的黑衫軍，等了10年再度出現雙位數連勝，下役將對陣東部弱旅籃網，有機會再堆高紀錄。馬刺戰績42勝16敗，落後45勝15敗的衛冕軍雷霆僅剩2場勝差。

溫班亞瑪此仗12投僅3中，拿下12分、8籃板、3助攻和5阻攻，就算狀態不好，他第4節攻守仍有貢獻，福克斯20分，有8分在末節斬獲，也是黑衫軍單節以32：17逆轉的功臣，瓦賽爾進帳全隊最高21分，替補出發的哈波挹注15分。馬刺主帥強森指出，「我們進攻遇到不少困難，但球員陷入困境時，透過防守和意志力挺過難關並改變戰局。」

東部龍頭活塞、西部第1的雷霆昨迎來本季首度對決，活塞一哥坎寧安繳出29分、13助攻，中鋒杜蘭29分、15籃板，攜手率隊以124：116戰勝沒有「SGA」吉爾吉斯亞歷山大領軍的雷霆，活塞戰績43勝14敗，再度登上聯盟榜首。

