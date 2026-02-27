自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

馬刺10連勝 雷霆首位拉警報

2026/02/27 05:30

馬刺福克斯（左）末節發威，與溫班亞瑪聯手逆轉暴龍。 （美聯社）馬刺福克斯（左）末節發威，與溫班亞瑪聯手逆轉暴龍。 （美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺頭號主力溫班亞瑪昨手感不佳，福克斯、瓦賽爾和新秀哈波挺身而出，最終黑衫軍克服最多15分落後，以110：107逆轉暴龍，自2016年再度取得10連勝，甚至有機會挑戰登上西部龍頭寶座。

馬刺在2016年曾拉出13連勝，如今由溫班亞瑪領軍的黑衫軍，等了10年再度出現雙位數連勝，下役將對陣東部弱旅籃網，有機會再堆高紀錄。馬刺戰績42勝16敗，落後45勝15敗的衛冕軍雷霆僅剩2場勝差。

溫班亞瑪此仗12投僅3中，拿下12分、8籃板、3助攻和5阻攻，就算狀態不好，他第4節攻守仍有貢獻，福克斯20分，有8分在末節斬獲，也是黑衫軍單節以32：17逆轉的功臣，瓦賽爾進帳全隊最高21分，替補出發的哈波挹注15分。馬刺主帥強森指出，「我們進攻遇到不少困難，但球員陷入困境時，透過防守和意志力挺過難關並改變戰局。」

東部龍頭活塞、西部第1的雷霆昨迎來本季首度對決，活塞一哥坎寧安繳出29分、13助攻，中鋒杜蘭29分、15籃板，攜手率隊以124：116戰勝沒有「SGA」吉爾吉斯亞歷山大領軍的雷霆，活塞戰績43勝14敗，再度登上聯盟榜首。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中