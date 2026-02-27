自由電子報
體育 即時新聞

對手排名差1位 林昀儒24分鐘奪勝

2026/02/27 05:30

田曉雯（左）在新加坡大滿貫賽帕拉女單奪冠。 （取自WTT官網）田曉雯（左）在新加坡大滿貫賽帕拉女單奪冠。 （取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第8的「沉默刺客」林昀儒昨在2026年WTT新加坡大滿貫賽，以11：8、11：5、11：4收拾世界排名第9的中國新秀向鵬，晉級男單8強。

林昀儒（右）生涯五度遭遇中國新秀向鵬全勝。（讀者提供）林昀儒（右）生涯五度遭遇中國新秀向鵬全勝。（讀者提供）

向鵬昨只有在首局較能跟林昀儒抗衡，不過小林在8：8後連拿3分先下一城，向鵬在第2局已經面臨5：7落後，小林同學不留情面，又連得4分霸氣取得聽牌。進入第3局，林昀儒在4：4後連掃7分，只花24分鐘就拿下勝利，而向鵬依舊拿小林束手無策。

林昀儒堪稱向鵬的剋星，加上昨晚交手，生涯五度對決，小林不僅5戰全勝，且只讓向鵬拿下1局。林昀儒8強將對上日本名將張本智和、德國好手法蘭吉斯卡之間的贏家。

帕拉女單田曉雯 獲第10級金牌

首度獲邀參賽的女將田曉雯，昨以11：9、11：9、11：4擊敗瑞典女將漢登，奪下新加坡大滿貫賽帕拉女單第10級金牌。

26歲的田曉雯是東京、巴黎帕奧女單銅牌得主，在這次4強賽以直落三扳倒4屆帕奧金牌波蘭名將帕迪卡，如今更成功在大滿貫封后。田曉雯說：「很開心獲得新加坡賽的邀請，讓我見識更多不一樣、更強的選手，看到大家的實力，會激勵我更加努力去練習。」

