體育 即時新聞

經典賽》古林飆火球導航 台灣隊今飛日本

2026/02/28 05:30

宋晟睿遞補進30人名單。（記者陳逸寬攝）宋晟睿遞補進30人名單。（記者陳逸寬攝）

先發三振秀

台灣隊王牌古林睿煬先發迎戰母隊日本火腿，繳出3局5K失1分好投。（記者陳逸寬攝）台灣隊王牌古林睿煬先發迎戰母隊日本火腿，繳出3局5K失1分好投。（記者陳逸寬攝）

王牌身手折服新庄

經典賽台灣隊賽程經典賽台灣隊賽程

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊王牌候選古林睿煬昨對日本火腿上演三振秀，先發3局猛飆5K，首局球威讓新庄剛志讚賞可壓制世界級打者，可惜全場投手群被火腿隊敲3轟，加上打線發揮有限，終場以1：6輸球，自辦熱身賽對韓職、日職1勝難求，今帶著微妙狀態啟程。

古林首局就狂飆最速156公里，對水谷瞬、萬波中正、雷耶斯投出3K，不僅球速快，變化球控制也很精準，一掃日職春訓修正出手點的不安感，新庄剛志直呼，古林調整非常好，照著第1局的狀況去投，就算對上世界級打者也可以壓制。

美中不足的是2局上，古林在1好3壞的151公里速球被郡司裕也夯陽春砲，但仍以3局5K掉1分好投收尾，貢獻2K的火腿隊強打萬波中正直呼，「完全敗給古林睿煬。」郡司裕也則說，看完古林首局的變化球控制，感覺只能抓直球打，「他的球威從春訓以來就一直很不錯。」

古林睿煬指出，因為出戰隊友，也難得回到台灣且在大巨蛋出賽，一開始就覺得期待，很多球迷給他力量，「前面幾次狀況沒有調整很好，這場回饋不錯，希望繼續保持。」

宋晟睿遞補

集滿4名外野手

台灣隊昨擺上宋晟睿擔任開路先鋒，即便4打數繳白券，賽後仍收到總教練曾豪駒的錄取通知，遞補「龍仔」入選30人名單。曾總解釋，一壘已有吳念庭、張育成和吉力吉撈．鞏冠，宋晟睿開訓至今狀況維持不錯，台灣隊也需要4名外野手，因而選擇他。

火力拉警報

曾總對打線有信心

相較台灣隊主力先發投手好的開始，打線令人憂心，前天被軟銀完封，昨到6局下才靠張育成、林安可雙安攻下唯一分數，中斷連續14局無得分，自辦熱身賽戰績以3勝1和3敗收尾，只是3勝都是對中職，對國外隊伍還沒贏過，苦吞1和3敗。曾總坦言，這2場的結果不好，但有看到選手正在改變，「有這種備戰，在強度更強的正賽中，才能更從容去面對。」

