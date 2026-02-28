自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》費仔深感榮耀 代表母親的國家出賽

2026/02/28 05:30

台灣隊唯一混血球星費爾柴德（中）昨披上17號戰袍亮相，今將一同啟程飛往日本宮崎打公辦熱身賽。（記者陳逸寬攝）台灣隊唯一混血球星費爾柴德（中）昨披上17號戰袍亮相，今將一同啟程飛往日本宮崎打公辦熱身賽。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕出征前就折損「龍仔」強納森．龍，台灣隊迎來另一位混血球星「費仔」費爾柴德。費爾柴德前晚抵台，昨天先是出席品牌代言公開活動，中午隨隊練球，練打時還面對前旅美球星陳偉殷的餵球，形成賽前一大亮點。

費爾柴德自抵台後，就受到球迷熱烈歡迎，雖按規定昨無法出賽，賽前唱名時，他仍受到全場球迷熱烈歡呼聲。費爾柴德說，很榮幸代表母親的國家出賽，希望能盡快融入球隊，並貢獻自己的技術跟能力。他說：「看到台灣隊贏得12強冠軍，現在能成為其中的一員，我感到非常興奮。」

昨與台灣隊會合

期待貢獻戰力

前晚一下飛機，費爾柴德一度先問「Where is Jonathon Long？（龍到哪了）」，才得知龍傷退。費爾柴德說：「我看到強納森受傷的影片，看了很難過，本來很期待和他在台灣隊並肩作戰，衷心祝福他早日康復。」

昨首次和台灣隊友們練球，費爾柴德和響尾蛇時期隊友林家正敘舊，也提及成長過程看過陳偉殷在美職精彩表現。而陳偉殷得知「費仔」從小看他投球，笑說：「我沒那麼老吧？」陳偉殷提到，費爾柴德的揮棒速度和力量都不錯，除了看好他本季拚回大聯盟，也期待他今年代表台灣隊的表現。

