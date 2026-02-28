經典賽》張育成等一個人 組最強雙箭頭

台灣隊不動二棒張育成6局下敲出長打，帶動得分氣勢。 （記者陳逸寬攝）

不動二棒成功串聯火力

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊不動二棒張育成堪稱是打線命脈，前2天對軟銀和日本火腿的唯一得分，就是靠他的長打帶起氣勢，反而是開路先鋒2場8支0，導致打線斷層，今赴日後可望倚賴費爾柴德或鄭宗哲扛首棒，跟張育成組成最強雙箭頭，振奮貧打的台灣隊。

台灣隊前2場開路先鋒超悶，陳晨威和宋晟睿合計8打數無安打，1次上壘都沒有，肩扛二棒的張育成，前天選到1次四壞，昨扮演打線「起爆劑」，6局下擊出中右外野方向的怪力二壘安打，一棒讓火腿隊監督新庄剛志直言：「看他那球，感覺是滿有趣的選手。」日本球評五十嵐亮太也表示，張育成是能帶動台灣隊打線的選手。

費仔、鄭宗哲首棒人選

從自辦賽開始，張育成就在二棒維持好手感，跟三棒的陳傑憲有效連線，只缺開路先鋒，一旦飛到宮崎，上屆稱職扮演第一棒的鄭宗哲將報到，還有快腿豪打的費爾柴德可供選擇。總教練曾豪駒表示，必須在3月2日、3日的公辦熱身賽找到最好的隊形，讓每個人都有辦法做互相的了解和銜接。

張育成昨在場邊看費爾柴德練打，認為他已經準備好，擊球品質非常好，「他前臂滿粗的，身體沒有什麼脂肪，飲控做得很好。」並以自身旅美經驗舉例，關心費爾柴德能否記起全隊名字，「記名字是最困難的。」

