王貞治克服萬難來台 關鍵人物挺台郭醫師

郭宗明（中）是王貞治（右）的主治醫師，也是促成「OH桑」訪台的重要推手。（棒協提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕2023年底「世界全壘打王」王貞治受邀來台為大巨蛋啟用開出歷史性第一球，基於逾80歲高齡與健康因素，當時醫療團隊不贊成他出國，「OH桑」心繫台灣棒球發展依舊堅持啟程，並表示這可能是人生最後一次出國；今年85歲的王貞治克服萬難再次來台參與台日交流賽，順利成行的背後關鍵人物是郭宗明醫師。

罹胃癌救命之恩

與郭宗明成生死至交

近年王貞治訪台，身旁都有一位西裝筆挺的「郭醫師」一路相伴，為他打點大小事務，郭宗明正是當年王貞治罹患胃癌時，親自為他動刀的主治醫師，自此兩人成為生死之交，郭宗明也扮演王貞治與台灣棒球界的橋樑，更是屢次訪台的重要推手。

出身台南醫師世家的郭宗明透露，2006年經典賽王貞治擔任日本監督期間診斷罹癌，執行手術後體重驟減19公斤，重情重義的王貞治其後每個月都固定送禮致謝，至今從未間斷，自己曾多次相勸不必多禮，但王貞治總笑答，「謝謝你給我生命。」

2009年王貞治主動向郭宗明詢問何時返鄉探親，盼同行感受主治醫師家的「氣」，結果抵台接受媒體採訪時，王貞治才透露此行是「感恩尋根之旅」，要拜訪救命恩人郭宗明雙親。

「我事前完全沒有想到！」郭宗明說，王貞治甚至跟他一起去掃祖先的墓，行程結束後就建議王貞治與台灣職棒人士座談，他馬上答應，對台灣棒球真的幫助很大。

郭宗明表示，當年王貞治為大巨蛋開球曾說，「大巨蛋啟用環境造英雄，台灣實力一定會提升，一定要不擇手段先贏日本一次。」沒想到夢（12強台灣扳倒日本奪冠）就實現了，這幾句話對台灣棒球發展很重要。

