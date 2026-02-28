王維中實戰報告 洪總期許球速145km+

台鋼洋砲魔鷹在與培證英雄的交流賽中登場。 （記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨在澄清湖主場舉行「2026港都國際交流戰」，由新加盟的王維中先發迎戰韓職培證英雄，是他披上台鋼球衣後的第一次實戰，用40球投完3局飆2K失1分，終場台鋼以5：2贏球。台鋼今要迎戰陽岱鋼所屬的新瀉天鵝之皇，由黃子鵬先發。

王維中首場披上台鋼62號新球衣實戰，用40球完成先發3局任務。（記者李惠洲攝）

對於王維中的表現，台鋼教頭洪一中表示，「整體來講還不錯，當然他的變化球還是有威力在，但我有跟他講，球速還可以再提升，如果可以到145以上，變化球的壓制力會更強。」距離中職37年開幕戰還有1個月，洪總認為目前當然不是王維中的最佳狀態，期盼他會愈來愈好。

首局遇亂流失分

先發3局飆2K

王維中去年季後未獲味全龍放在60人保留名單，今年以月薪60萬加盟台鋼，昨是他披上62號新球衣的首戰實戰，且是台鋼本季第1場售票的正式比賽，吸引4276人進場觀戰。儘管首打席面對英雄隊洋砲布魯克斯就被敲安，王維中首局就被敲3支安打失1分，但他2、3局未再失分，3局則投出3上3下，「就第1局比較可惜一點，後面有越來越順」，他也認為接下來的調整課題在球速，希望均速能達到145公里。

2020年3月2日面對培證英雄，王維中對當時陣中強棒朴炳鎬150、151公里的速球連發，還曾吸引韓職報導，時隔約6年仍在澄清湖球場，朴炳鎬的身分已是英雄隊三軍總教練，王維中的最快球速143公里，成為他目前最想調整的課題。

新潟天鵝之皇連兩年來台交流，陽岱鋼昨晚隨隊抵台後，準備進行今、明的兩場交流賽。

