體育 即時新聞

平石提點林安可 旅日第一道難關

2026/02/28 05:30

平石洋介獲台鋼邀請擔任客座教練。（記者李惠洲攝）平石洋介獲台鋼邀請擔任客座教練。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕平石洋介今天結束在台鋼雄鷹客座教練行程返回日本，他不但多了很多期待的台鋼選手，也親眼認證台灣隊長陳傑憲的帥度，更給今年旅日的台灣打者林安可建議，「必須盡可能找到日本投手的弱點去攻擊，這是他要面臨的第一道難關」。

金鷲前教頭受邀客座

看見台鋼潛力股

45歲的平石曾任樂天金鷲一軍總教練、福岡軟銀鷹一軍打擊兼野手綜合教練、埼玉西武獅一軍首席教練，因和台鋼領隊劉東洋是舊識，受邀來台進行兩階段的指導，坦言離開有點捨不得，「有很多台鋼選手都讓我期待，這不是客套，是我的真心話。」

平石也有觀看前天經典賽台灣隊在大巨蛋的交流賽，認為台灣隊很多選手的身體素質、潛能都很好，不會認為日本就比台灣好，但直言：「還有很多可惜的地方，因為棒球有很多小細節，要如何有效率運用自己的身體，像在跑壘部分若能做得更好，就更容易得分。」

過去和吳念庭在西武共事，平石特別關注他在台灣隊的表現，對今年加盟西武的林安可，他則表示有問過西武球團的人，「聽說林安可很願意學習，對於環境、日本棒球的應對能力也很好，大家對他滿期待。」只是日職一軍投手球速快、變化球和控球都很好，平石表示，「日本有快投，跟台灣投手比起來是做得更快，擊球timing比較難跟上。加上控球又很好，投手可以針對內角去攻擊，身為打者要想辦法適應投手能力。」

平石上月曾到國訓中心探班台灣隊，返日之後也會為台灣加油，笑說：「翻譯告訴我陳傑憲很帥，上次現場看，真的很帥。

