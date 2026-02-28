無懼FIBA「菲」理性對待 男籃3張王牌抗中

台灣男籃明將在菲律賓對決中國，期待效力中國CBA的陳盈駿（中）與林庭謙（左）攻防能力爆發。（資料照）

昨抵馬尼拉

台灣男籃明將在菲律賓對決中國，期待效力中國CBA的劉錚攻防能力爆發。（資料照）

「主場」 明力拚連勝

台灣男籃昨啟程飛往菲律賓「主場」。

（取自籃協臉書）

〔記者林岳甫／台北報導〕帶著相隔9年再次打敗南韓的氣勢，台灣男籃昨已飛抵菲律賓馬尼拉，準備在明天下午4點，迎來2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段於「主場」對陣中國隊，期待複製2013年亞錦賽扳倒易建聯領軍的中國戲碼，在中國CBA打球的劉錚、陳盈駿及林庭謙將扮演關鍵角色。

世界盃籃球亞洲區資格賽

國際籃總（FIBA）逕自以地緣政治背景為由，台灣隊未能在新莊體育館對上中國，被迫改至菲律賓馬尼拉，失去主場球迷助威聲，球員還得承受舟車勞頓風險。不過，台灣2013年在林志傑、曾文鼎、田壘等聯手，曾在這裡打敗中國隊，如今就看台灣隊外籍主帥圖齊能否變魔術，和球員共同打出經典戰役，再創歷史。

請繼續往下閱讀...

由於馬建豪對南韓之戰受傷，確定改由旅日好手游艾喆頂替，只是12人名單有6人未達190公分，高度恐成隱憂。「台灣隊長」陳盈駿則認為，所有人都必須要有衝搶籃板的意識，才能替禁區成員分憂解勞，並彌補高度劣勢。

劉錚、陳盈駿及林庭謙

將是勝負關鍵

相較於南韓的禁區經驗稚嫩，且僅4人超過200公分，中國共6人逾200公分，211公分的胡金秋更是當打之年，他在前天對日本繳出20分、12籃板，台灣隊必須利用團隊防守鞏固禁區，同時也要減少歸化洋將高柏鎧的犯規次數，否則高柏鎧出現犯規麻煩，就恐不樂觀。

不僅要注意胡金秋，廖三寧、賀希寧、趙繼偉都要提防，不過台灣隊鋒衛主力劉錚、陳盈駿及林庭謙對中國隊的球員都有一定的瞭解，3人都有一定的攻防能力，因此他們的表現好壞，將決定台灣隊能否在「主場」抗敵成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法