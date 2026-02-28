自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

抗韓成功X因子 南韓情蒐漏網之魚

2026/02/28 05:30

雷蒙恩是抗韓成功關鍵人物。（資料照）雷蒙恩是抗韓成功關鍵人物。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃在2027年世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段首戰，以77：65力退南韓，本屆資格賽首勝開胡，也是台灣在世界盃資格賽隊史第2勝，團隊表現令外界大讚。前國家隊主帥許晉哲點出抗韓成功的X因子，就是效力TPBL台新戰神的雷蒙恩。

台灣自2017年東亞籃球錦標賽後，首度在國際籃總（FIBA）正式成人國際賽擊敗南韓，這一勝可說是得來不易。許晉哲認為，這階段團隊陣容更加齊全，尤其現在是賽季期間，每位球員的狀態都有維持，表現確實比第一階段出色。

圖齊佈陣1大4小

許晉哲：雷蒙恩是關鍵

外界一致認為抗韓成功的英雄有拿下18分的林庭謙，以及鞏固禁區有功的歸化球員高柏鎧。許晉哲認為，由於南韓這次的禁區成員普遍經驗稚嫩，使高柏鎧更加如魚得水，他絕對是台灣隊不可或缺的禁區支柱。

至於為何點名雷蒙恩為X因子，許晉哲解釋，「我不相信南韓有針對雷蒙恩進行情蒐！」許晉哲認為，雷蒙恩具出色身體素質，但他屬國家隊新兵，一般而言對手不會針對這樣的球員進行情蒐，雷蒙恩也成為總教練圖齊「1大4小」陣容重要球員，令南韓防不勝防。另外，前一階段缺席的劉錚，這次重返國家隊，也為戰力加分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中