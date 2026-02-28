抗韓成功X因子 南韓情蒐漏網之魚

雷蒙恩是抗韓成功關鍵人物。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃在2027年世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段首戰，以77：65力退南韓，本屆資格賽首勝開胡，也是台灣在世界盃資格賽隊史第2勝，團隊表現令外界大讚。前國家隊主帥許晉哲點出抗韓成功的X因子，就是效力TPBL台新戰神的雷蒙恩。

台灣自2017年東亞籃球錦標賽後，首度在國際籃總（FIBA）正式成人國際賽擊敗南韓，這一勝可說是得來不易。許晉哲認為，這階段團隊陣容更加齊全，尤其現在是賽季期間，每位球員的狀態都有維持，表現確實比第一階段出色。

請繼續往下閱讀...

圖齊佈陣1大4小

許晉哲：雷蒙恩是關鍵

外界一致認為抗韓成功的英雄有拿下18分的林庭謙，以及鞏固禁區有功的歸化球員高柏鎧。許晉哲認為，由於南韓這次的禁區成員普遍經驗稚嫩，使高柏鎧更加如魚得水，他絕對是台灣隊不可或缺的禁區支柱。

至於為何點名雷蒙恩為X因子，許晉哲解釋，「我不相信南韓有針對雷蒙恩進行情蒐！」許晉哲認為，雷蒙恩具出色身體素質，但他屬國家隊新兵，一般而言對手不會針對這樣的球員進行情蒐，雷蒙恩也成為總教練圖齊「1大4小」陣容重要球員，令南韓防不勝防。另外，前一階段缺席的劉錚，這次重返國家隊，也為戰力加分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法