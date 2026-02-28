自由電子報
體育 即時新聞

杜蘭特狂刷紀錄 火箭最大受益者

2026/02/28 05:30

杜蘭特（右）出賽40分鐘進帳40分，率火箭逆轉勝。（路透）杜蘭特（右）出賽40分鐘進帳40分，率火箭逆轉勝。（路透）

〔記者梁偉銘、吳孟儒／綜合報導〕37歲「死神」杜蘭特火力全開，昨客場狂砍40分再創生涯紀錄夜，幫助火箭113：108大逆轉魔術，豪奪3連勝。

率隊逆轉魔術3連勝

杜蘭特上陣40分鐘，28投14中，儘管三分球10投僅2中，靠著穩定中距離與10罰全進，不但得分冠絕兩軍，另有8籃板、3助攻、2抄截，全能演出率火箭克服19分落後，戲劇性斬斷魔術2連勝。

此役KD創下多項聯盟紀錄，包括達成3萬2千分里程碑，榮膺聯盟史上第6人，只用1178場僅次「籃球之神」喬丹的1059場；他第431役單場至少30分，已追平湖人傳奇布萊恩並列史上第5，並成為火箭隊史單場40分的最老球星。

「能與歷史上那些偉大球員比肩而立，讓我感到非常榮幸而且感恩。」賽後杜蘭特有感而發，直言一路上獲得許多貴人協助，包括隊友、教練、家人和朋友，才能達成這些成就，「相當漫長的旅程，但我會繼續走下去，這真的太酷了。」

黃蜂誕生最強菜鳥射手

此外，庫尼普爾正式冠上「史上最強新秀射手」稱號，轟進8記三分彈、豪奪28分，本季只花59場累計209顆破網，不但締造新人紀錄，也率黃蜂133：109踢館溜馬，收下3連勝。

穆雷2023年用80場投進206顆三分球，締造聯盟菜鳥新猷，如今庫尼普爾少打21場就已超越，他對於破紀錄的那一球沒有太多想法，「重點是做出正確的投籃選擇，也要感謝隊友掩護，以及教練的戰術部署，讓我有好的空檔和機會。」

