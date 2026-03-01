台灣隊宮崎求戰 打出嶄新隊形

台灣隊捕手林家正（右起）、外野手林安可與台美混血戰將費爾柴德，昨抵達日本宮崎機場。（中職提供）

〔特派記者羅志朋、龔乃玠／日本宮崎—桃園機場連線報導〕經典賽台灣隊昨啟程赴日本宮崎，所有旅美好手亦報到組成完全體，台灣隊長陳傑憲直呼是很艱難的旅程，將背負國人期待爭取最好成績，並霸氣喊話3月10日不在台灣見，力拚取得預賽前2名晉級，直飛美國邁阿密參加8強賽。

經典賽台灣隊賽程

美職中線3星合體

經典賽三朝元老陳冠宇。（中職提供）

期待活化打線

球迷熱情送機，為台灣隊獻上祝福。（記者劉信德攝）

台灣隊今起在日本宮崎練球，由於當地機場只接受窄體客機，中職會長蔡其昌感謝華航安排包機給台灣隊，連同後勤團隊合計60人舒適赴日，免去先飛福岡再驅車3小時的舟車勞頓，「若沒有華航協助，可能只租廉航才能直飛宮崎。3月10日他們也有準備返台班機，但也說希望不要坐這台，而是前進邁阿密。」

經典賽台灣隊昨啟程飛往日本宮崎，先進行兩場公辦熱身賽，3月3日再飛往東京迎接5日開打的台澳大戰。（記者劉信德攝）

陳傑憲跟全隊西裝筆挺帥氣亮相，以隊長之姿喊話全力以赴。跟軟銀和日本火腿交流賽落敗後，他集合全隊鼓勵開幕戰前調整到最好。而在台灣貧打的打線，「中線3星」鄭宗哲、李灝宇和費爾柴德可望首度入列，陳傑憲認為，「一定會有不一樣的火花，期待在宮崎打出來的隊形。」

台灣隊長陳傑憲昨在出發前霸氣喊話，全隊將力拚晉級8強。（記者劉信德攝）

只是剛到宮崎就遇上天候變數，2日、3日可測試完整陣容的公辦熱身賽，因在戶外球場開打，恐受雨攪局甚至取消，跟同組對手澳洲、捷克不排除只能在室內練球。2大勁敵日韓因在大阪京瓷巨蛋打熱身賽，將不受天候影響，能跟大聯盟組選手磨合，測試完整陣容。

2場熱身賽若取消

將不利磨合備戰

台灣隊總教練曾豪駒表示，宮崎天氣狀況不是那麼好，已詢問大聯盟備案，若無法比賽就在室內練習，保持手感。蔡其昌坦言，希望雨下1天就停，還有1場練習賽可以打，「這對我們是不利，但畢竟是比賽，必須在現有比賽條件下去克服。」

陳傑憲認為，與其說組成完全體，倒不如把自己準備好，而非想依賴誰，整合好就會是好團隊。他也說，會跟美籍混血球星費爾柴德在外野好好培養默契，「他如果能帶動大家，我們也會跟著他前進。」

