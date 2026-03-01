自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陽岱鋼享受每一打席 同步思考未來

2026/03/01 05:30

陽岱鋼昨擔任Oixis新潟第一棒，今天預計以內野手身分登場。（記者李惠洲攝）陽岱鋼昨擔任Oixis新潟第一棒，今天預計以內野手身分登場。（記者李惠洲攝）

何時轉任教練?

黃子鵬（記者李惠洲攝）黃子鵬（記者李惠洲攝）

台、日球隊都有邀約

〔記者倪婉君／高雄報導〕難得回台比賽，打到6局卻因雨裁定，39歲旅日好手陽岱鋼仍然享受和台鋼雄鷹的這3個打席，表示自己確實有在思考下一步怎麼走，「也不可能打到40幾歲，太累了。」面對台鋼總教練洪一中賽前的「回台教球」邀請，陽岱鋼不諱言之前也被日本球隊問過要不要當教練，但他現在就盡量享受每一個打席，「你還有幾個月、還有幾天，可以享受呢？」

港都國際交流賽

擔任新潟開路先鋒

儘管天候不佳，台鋼雄鷹昨和Oixis新潟天鵝之皇的「港都國際交流戰」，只打完6局就裁定6：2由台鋼贏球，但仍吸引5326人進場，包括陽岱鋼雙親也觀戰。今天還有一場比賽，陽岱鋼可望以內野手身分登場，這是他今年給自己的挑戰，「我跟球團說今年內外野都要練，算是到這個年紀，給自己最後的挑戰。」

台鋼昨由黃子鵬先發，用21球就投完2局僅被敲出1支內野安打無失分，且投出的第1球，就讓擔任新潟開路先鋒的陽岱鋼擊出滾地球出局。陽岱鋼知道黃子鵬是行使自由球員權利來到台鋼，「我知道他以前在Lamigo、樂天，很不錯的投手，可能還在調整才投1、2局，但不要受傷比較重要。」

「你什麼時候還可以享受揮擊之後，從本壘跑到一壘的短短20幾公尺？」陽岱鋼現在盡量享受每一個打席，但也坦言打了20幾年棒球，一定會累，總不可能打到40幾歲，因此現在已在思考未來的路，會尊重妻子謝宛容和3個小孩的想法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中