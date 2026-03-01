陽岱鋼享受每一打席 同步思考未來

陽岱鋼昨擔任Oixis新潟第一棒，今天預計以內野手身分登場。（記者李惠洲攝）

何時轉任教練?

黃子鵬（記者李惠洲攝）

台、日球隊都有邀約

〔記者倪婉君／高雄報導〕難得回台比賽，打到6局卻因雨裁定，39歲旅日好手陽岱鋼仍然享受和台鋼雄鷹的這3個打席，表示自己確實有在思考下一步怎麼走，「也不可能打到40幾歲，太累了。」面對台鋼總教練洪一中賽前的「回台教球」邀請，陽岱鋼不諱言之前也被日本球隊問過要不要當教練，但他現在就盡量享受每一個打席，「你還有幾個月、還有幾天，可以享受呢？」

港都國際交流賽

擔任新潟開路先鋒

儘管天候不佳，台鋼雄鷹昨和Oixis新潟天鵝之皇的「港都國際交流戰」，只打完6局就裁定6：2由台鋼贏球，但仍吸引5326人進場，包括陽岱鋼雙親也觀戰。今天還有一場比賽，陽岱鋼可望以內野手身分登場，這是他今年給自己的挑戰，「我跟球團說今年內外野都要練，算是到這個年紀，給自己最後的挑戰。」

請繼續往下閱讀...

台鋼昨由黃子鵬先發，用21球就投完2局僅被敲出1支內野安打無失分，且投出的第1球，就讓擔任新潟開路先鋒的陽岱鋼擊出滾地球出局。陽岱鋼知道黃子鵬是行使自由球員權利來到台鋼，「我知道他以前在Lamigo、樂天，很不錯的投手，可能還在調整才投1、2局，但不要受傷比較重要。」

「你什麼時候還可以享受揮擊之後，從本壘跑到一壘的短短20幾公尺？」陽岱鋼現在盡量享受每一個打席，但也坦言打了20幾年棒球，一定會累，總不可能打到40幾歲，因此現在已在思考未來的路，會尊重妻子謝宛容和3個小孩的想法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法