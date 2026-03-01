劉基鴻開轟能量 跨海直送台灣隊

日本火腿西川遙輝在台日交流賽連兩戰開轟。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台日4場交流賽昨邁入最後一場，日本火腿展現火力，西川遙輝、洋砲卡斯楚2局上演「背靠背」開轟，味全龍雖有劉基鴻陽春砲、單場4安反擊，最終火腿仍以12：3帶走勝利。軟銀與火腿各取2勝，中信兄弟、台灣隊和味全龍則1勝未得。

味全龍劉基鴻4局下敲出陽春砲。（記者林正堃攝）

本季自養樂多隊回歸火腿的33歲西川遙輝，前天砲轟張奕，昨再轟郭郁政，表現活躍。比賽雖然2局就被拉開差距，龍隊仍奮戰不懈，劉基鴻面對金村尚真，揮出4戰以來台灣選手唯一一支全壘打，郭天信則在守備端上演美技，首局長傳刺殺本壘成功。

劉基鴻表現亮眼，談到近況，他說：「對方是很好的投手，變化球很犀利，可能正好有被我掌握到失投。」劉基鴻也說，希望透過自己好表現，為出征日本的經典賽台灣隊加油打氣，希望比賽開打之後能打得比他更好。

單場遭對方揮出16支安打，龍隊總教練葉君璋直言：「很明確可以看出差距。」葉總說，不論力量、技術還是經驗，選手都差對方一段距離，也是未來要努力的方向。

交流賽的另一大亮點在賽前，林智勝與自己的偶像火腿隊監督新庄剛志相見歡，兩人還互贈球衣。林智勝說，新庄監督除了分享打擊觀念，也提醒已經當教練的他，要不停鼓勵選手，「他做的不是一般選手在做的事情，無論在球場的魅力或是行動，都是球界指標。雖然是第一次見面，但他主動問我想法，人很nice，我現在也是教練，藉這難得機會學習。」

