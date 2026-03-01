世界盃資格賽》台灣隊矮9公分 今以快制高打中國

中國隊平均身高200公分。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣男籃今將在2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段力抗中國，「CBA三劍客」陳盈駿、林庭謙、劉錚率隊力拚2013年以來對戰首勝，希望能在福地馬尼拉再寫歷史。

世界盃男籃亞洲區資格賽

在2013年幸運地

劉錚（右）在世界盃資格賽第二階段賽事歸隊，激起團隊士氣。（資料照）

盼複製亞錦賽勝戰

台灣隊長陳盈駿今率隊力戰中國，向全隊喊話鞏固防守。（資料照）

台灣與中國在第一階段皆苦吞2連敗，前仗分別擊敗南韓、日本開胡，今晚正面交鋒有望成為未來攸關晉級的關鍵戰役，國際籃總（FIBA）官網昨回顧兩隊對戰歷史，自1987年亞錦賽以來，台灣在FIBA主辦的一級賽事輸了15次，唯一一次贏球是2013年亞錦賽，地點就在今晚比賽地點亞洲購物中心體育館，由林志傑、田壘等黃金世代成員領軍，隊史首度擊敗中國一軍。

請繼續往下閱讀...

反擊速度須加快

防守端保護高柏鎧

時任總教練許晉哲本次資格賽期間擔任轉播單位球評，對於台灣男籃如何複製13年前的奇蹟，他表示，兩邊的組成都已經不同，「如何發揮我們的特色才是關鍵。」

台灣隊在對戰南韓時擁有禁區優勢，但面對平均身高200公分的中國，如何以快制高將是關鍵，許晉哲指出，防守上除要保護高柏鎧，避免讓他陷入犯規麻煩外，如何限制趙繼偉、趙睿等突破速度不俗的後衛，也是台灣鋒衛群的課題，進攻端方面，台灣身材較矮小，反擊就要推得更快，陳盈駿、林庭謙與劉錚征戰CBA多年，「團隊可以藉由他們的經驗分享，更清楚對手的特點。」

「中國隊有輸不得的壓力，」許晉哲表示，除了戰力，心態也是兩邊較量的關鍵，他表示，台灣若想要拿下此階段第2勝，不同的時間都必須要有不同的人跳出來，靠團隊力量搶下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法