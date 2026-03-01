雷霆不講武德 約基奇罕見翻臉

金塊約基奇（右二）數度被雷霆的剽悍防守激怒。 （法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西部龍頭雷霆昨靠當家MVP吉爾吉斯亞歷山大傷癒回歸攻下36分領軍，在延長賽以127：121逆轉金塊，也讓繳出大三元的約基奇再度徒勞無功。

西部強權本季第2次交鋒煙硝味十足，昨兩隊一共出現4次技術犯規，2次惡意犯規，整場讓約基奇打得相當不舒服的多特，第四節倒數8分鐘伸腳絆倒約基奇，讓金塊一哥罕見露出兇狠神情，最後多特吞下二級惡意犯規遭驅逐出場，約基奇表示，「球場上不應該出現這種事，這是很不必要的舉動，因此我必須有所回應。」

「SGA」因腹部拉傷缺陣9場後重返賽場，昨率隊克服全場最多16分落後，在正規四節打完追到107：107，不過他因剛復出有上場時間限制，延長賽並未上場，總計打了33分鐘29投12中，貢獻36分、9助攻、3籃板，他坦言，雖然延長賽無法上場很可惜，但避免傷勢復發更重要，至於兩隊的「大場面」，他則認為，賽季尾聲的比賽本來就會比較激烈，「季末的籃球就是如此，會有很多身體碰撞。」

J.穆雷昨燃燒47分鐘，飆進7顆三分球拿下39分、8籃板、6助攻，約基奇打了44分鐘，攻下23分、17籃板、14助攻，本季累積22次大三元持續領先群雄，可惜功虧一簣。

