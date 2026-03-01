自由電子報
WTT新加坡大滿貫賽》林昀儒前三板細膩 10連勝對手抵4強

2026/03/01 05:30

林昀儒對戰法蘭吉斯卡取得10連勝，晉級WTT新加坡大滿貫賽男單4強。（資料照，取自WTT官網）林昀儒對戰法蘭吉斯卡取得10連勝，晉級WTT新加坡大滿貫賽男單4強。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第8的「沉默刺客」林昀儒昨晚在WTT新加坡大滿貫賽男單8強，以4：1擊退世界排名23的德國名將法蘭吉斯卡，締造對戰10連勝紀錄，繼2024年之後第二度闖進4強，追平個人在大滿貫賽最佳戰績，今天將與瑞典「六角戰士」莫雷加德爭奪決賽門票。世界排名第5的莫雷加德在8強賽費了一番手腳，才以4：3險勝20歲中國新星陳垣宇。

法蘭吉斯卡過去在新加坡大滿貫賽戰績輝煌，過去4年有3次打進8強，2022、24年更先後扳倒已退役的兩名中國傳奇球星許昕、馬龍，這次也在16強戰以3：2力退世界排名第4的日本一哥張本智和，中止對戰9連敗。但法蘭吉斯卡對上前三板技術細膩的林昀儒就是沒轍，過去9次交手勝場尚未開胡，包括最近一次在去年杜哈世錦賽也以3：4飲恨。

第2局關鍵球變招

成為贏球關鍵

林昀儒表示，他和法蘭吉斯卡已經交手很多次，包括去年世錦賽也打過，每次都非常不好打，「今天我在開局都發揮得還不錯，第2局在關鍵球也做出一些變化，是贏球的關鍵。」對於寫下對戰10連勝，小林表示，「完全不會去想這些，希望每一次都當成第一次的心態去拚他，才會打得更好。」

U19女單賽事，16歲台南小將陳忞昕從16強賽起連續扳倒胡一、祝啟慧兩名中國新星，4強賽再克服局數1：3落後，以4：3逆轉U15世界排名第一的日本女神童松島美空，締造個人在大滿貫賽最佳戰績，今天將和日本好手高森愛央爭冠。

