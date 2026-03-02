世界盃資格賽》復刻勝中傳奇 我只上演3節

台灣隊陳盈駿林庭謙（左）貢獻22分，差點扳倒中國。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨在2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段第2戰，在陳盈駿砍全場最高26分帶領下一度領先11分，無奈僅7人輪替，末節崩盤遭逆轉，終場以93：100敗給中國，無緣2連勝。

台灣隊高柏鎧（右）昨攻下19分、11籃板。 （取自FIBA官網）

最多領先11分 末節遭逆轉

台灣隊上階段對日本吞下2連敗，這階段首戰在主場擊敗南韓扳回一城，保有晉級下一輪的希望。第2戰考量政治因素，和中國之戰雖是主場，卻被迫移師菲律賓馬尼拉舉行，台灣隊前次在2013年擊敗中國也在同個場地，期待能重演歷史。

陳盈駿、林庭謙合攻48分

台灣隊過去對上中國以1勝15負居下風，昨在高柏鎧和「CBA三俠」陳盈駿、林庭謙及劉錚帶領下，半場打完以1分領先，第3節甚至建立11分優勢。不過，末節沒能擋住中國反撲，最後幾波進攻未果，和勝利失之交臂。

台灣隊團隊命中率48.5%，林庭謙貢獻22分，高柏鎧則攻下19分、11籃板，盧峻翔進帳15分、8籃板。對於子弟兵表現，圖齊給予肯定，他並用「驕傲」來形容，「我為我的球員跟球隊感到驕傲，雖然我們最後一節有些地方做得不是很好，也過於急躁，導致結果改變。」

7人輪替力竭 圖齊︰非常態

對於只有7人輪替，圖齊解釋，原先確實是設定讓這7人在比賽前期做為主要輪替，他們也打出流暢表現，沒有必要刻意調整，「但我們還有很多很好的球員，7人輪替非常態。」

7月再戰中、韓 續拚晉級

台灣隊目前戰績1勝3負，排在B組第4，但晉級仍未絕望，接下來7月份要再戰中國和南韓，仍有機會一搏。圖齊表示，球隊在亞洲盃能打敗菲律賓、約旦，這次和日本、中國都打出相當接近的比賽，這對於台灣隊而言都有意義，大家持續前進中。

