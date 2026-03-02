世界盃資格賽》師徒場上對決 陳盈駿沒漏氣

台灣隊陳盈駿（中）昨攻下全場最高26分，差點率隊擊敗過去恩師郭士強領軍的中國隊。（取自FIBA官網）

飆出全場最高26分

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊長陳盈駿昨在世界盃亞洲區資格賽對中國之戰，展現在CBA打滾多年實力，飆出全場最高26分，差點帶領台灣隊擊敗過去恩師郭士強領軍的中國隊，郭士強賽後也給予他肯定，祝福他未來越來越好。

32歲的陳盈駿自能仁家商畢業後隨即赴美挑戰，經過美國大學賽場洗禮後，回到亞洲在2017年投入CBA選秀，以狀元之姿加入廣州龍獅，開啟CBA生涯。

昨效力CBA的台灣戰將都發揮應有水準，林庭謙砍下22分、35歲的劉錚也拿下10分，但關鍵時刻陳盈駿屢次挺身而出，成為球隊能和中國纏鬥關鍵。

惜敗中國，陳盈駿坦言有些可惜，大家為了這兩戰準備很多，「最後關頭比數膠著時，比的是誰的心態強硬、防守有無到位、是否能自信去處理球，並精準把握最後出手。」但他也給予隊友們肯定，「大家都做得非常好，打出自己的節奏。」

郭士強不吝送祝福

把中國隊嚇出一身冷汗，郭士強表示，賽前已經做好要打滿40分鐘、戰到最後一攻一守的準備，「大家都在各自角色上做得很好，這是團隊勝利。」

昨另一焦點是郭士強和陳盈駿的「師徒對決」，郭士強說：「我們師徒感情非常深，在廣州龍獅一起訓練、比賽、生活了4年，我看到陳盈駿一步一步成長，提高球技，這兩年不管在CBA還是在國家隊表現都非常好，我也真心希望他越來越好。」

