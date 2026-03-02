WTT新加坡大滿貫賽》林昀儒奪亞軍 寫台將最佳

林昀儒昨在WTT新加坡大滿貫賽獲得亞軍，締造台灣球員在大滿貫賽單打最佳戰績。 （取自WTT官網）

決賽不敵中國王楚欽

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在WTT新加坡大滿貫賽男單4強賽，以4：2力退巴黎奧運男單銀牌瑞典「六角戰士」莫雷加德，但在晚間的決賽以0：4不敵世界排名第一的中國名將王楚欽，獲得亞軍，仍締造台灣球員在大滿貫賽單打最佳戰績，進帳5萬美元（約新台幣159萬元）獎金及生涯最高的1400分積分，最新世界排名將從第8回升到第7。

4強賽擊落莫雷加德

林昀儒面對世界排名第5的莫雷加德，一開賽就打出絕佳的氣勢，連拿3局，去年奪下歐洲大滿貫賽冠軍的莫雷加德，隨後加快比賽節奏，成功破壞小林的節奏，連追2局。

請繼續往下閱讀...

關鍵時刻，林昀儒頂住壓力拿下第6局，也報了去年底在香港WTT年終賽遭逆轉的一箭之仇。莫雷加德雖然無緣爭冠，仍收穫900分積分，最新世界排名將來到生涯最佳的第2。

2024年在新加坡大滿貫封王的王楚欽，在4強賽以4：1逆轉法國「眼鏡弟」F.勒布朗，保持生涯對戰6次全勝紀錄。林昀儒生涯和王楚欽交手以3勝10負居下風，最近4次過招都吞下敗仗，包括最近一次在去年澳門冠軍賽8強賽也以0：4落敗。

面對有備而來的王楚欽，第一次打進大滿貫男單決賽的林昀儒，雖然抱著享受比賽的心情，無奈進攻套路和落點幾乎都在對手的計算中，苦戰4局後以3：11、8：11、8：11、9：11敗北。王楚欽則收下生涯第5座大滿貫賽男單金盃，持續獨領風騷。

陳忞昕U19女單摘亞軍

U19女單方面，16歲台南小將陳忞昕在決賽也以0：4敗給U19世界排名第2的日本好手高森愛央，以亞軍作收，同樣寫下台灣青少女選手在大滿貫賽最佳名次。

