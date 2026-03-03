經典賽》費仔連線張育成 夢幻雙箭頭今開箱

混血球星費爾柴德今天預計在熱身賽扛1棒守中外野。

張育成是台灣隊不動二棒。

熱身賽可望順利開打 3/5前唯一實戰磨合

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕宮崎雨勢不斷，經典賽台灣隊昨首場公辦熱身賽對歐力士二軍被迫取消，今天早上10點迎戰軟銀鷹二軍，將是後天正賽首戰澳洲前唯一實戰磨合機會，台灣隊可望延續首場公辦熱身賽預設陣容，讓「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）扛1棒守中外野，張育成打2棒，排出史上最強前兩棒攻城掠地，「費成夢幻雙箭頭」首度亮相。

費仔攻守能力 被譽為林立+林哲瑄

上一屆經典賽台灣隊雙箭頭為鄭宗哲、林立，分別繳出4成12、5成29上壘率，表現亮眼，這一屆台灣隊預計讓鄭宗哲埋伏在後段棒次串聯攻勢，林立辭退，雙箭頭大變陣，張育成保有大聯盟出賽235場、121安、20轟、79分打點的旅美台將紀錄，費仔成績不惶多讓，更是現役大聯盟球員，台灣隊打擊教練高國輝評價，費仔攻守能力是「林立的打擊+林哲瑄的守備」綜合體。

費仔昨在室內練習場揮汗操兵，冒雨走回球員休息室途中，穿過台媒築起的「星光大道」，看到台灣記者面露微笑比出YA的手勢，展現十足親和力。

從返台到宮崎備戰，費仔始終散發高人氣魅力，加入Team Taiwan瞬間爆紅，他說，受到球迷、球隊、教練團愛戴，完全超乎預期，真的沒想到自己會這麼受歡迎，非常開心。

2月28日台灣隊在桃園機場搭機赴宮崎，當家捕手林家正在機場手指著台灣地圖向費仔解說，中職社群網站發文寫道，「我來自一座海上的島嶼，島上住著我勇敢的母親。」這一幕讓台灣球迷直呼超暖心，費仔透露，「當時Lyle（林家正）跟我說，台中是我媽媽的出生地。」

根據天氣預報，今天早上宮崎雨過天晴，台灣隊在大賽前最終戰可望順利開打，總教練曾豪駒指出，首戰準備登板的投手，今天都會上場，打線方面利用這一場做最終測試。

