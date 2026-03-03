經典賽》時差與母隊牽制 投手這題最難

昨天公辦熱身賽因雨取消，投手群調整狀況不明，讓投手教練林岳平與教練團非常傷神。（特派記者陳志曲攝）

旅美選手狀態 最大變數

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕上一屆經典賽台灣隊只選鄧愷威一名旅美投手，結果表現大崩盤，今年台灣隊帶5名旅美投手出征，包括林昱珉、林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓與沙子宸，由於他們才剛與球隊會合，能否及時調整時差和狀態攸關臨場發揮，也可能左右戰局。

2023年經典賽鄧愷威直到大賽前夕才返台，結果首戰巴拿馬中繼面對3人次都被上壘，投7球僅1好球便黯然退場，總計失3分，狀態明顯沒有調整到位。

今年經典賽台灣找旅美5投助陣，教練團最擔心時差調整問題，沙子宸昨不諱言還在調整時差，有進牛棚練投找手感，林昱珉也說，時差確實有影響。

另外，旅美投手所屬球團設用球數限制、規定不一，台灣隊教練團得依不同的使用說明書做調度安排，非常傷神，莊陳仲敖昨透露，由於母隊運動家有限制，因此今天公辦熱身賽不會登板但會進牛棚，畢竟下飛機至今都還沒練投。

到了宮崎投手群調整也處處受限，昨天公辦熱身賽因雨取消，台灣隊總教練曾豪駒坦言，有室內練習場，野手練打不成問題，但投手受限場地，只能盡量找地方做練習。

