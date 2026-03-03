自由電子報
經典賽》在宮崎狼狽熱身 今賽後立刻飛東京

2026/03/03 05:30

台灣隊只剩一場熱身賽，總教練曾豪駒將測試出「新．台灣隊」先發打線。（特派記者陳志曲攝）台灣隊只剩一場熱身賽，總教練曾豪駒將測試出「新．台灣隊」先發打線。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕2月28日傍晚台灣隊飛抵日本宮崎，前天在SOKKEN球場練球時間僅短短90分鐘，受限大會場地規範，無法進行綜合戰術演練配合，昨公辦熱身賽更因雨取消，完全打亂教練團整體布局計劃，台灣隊球員只能在室內場地練習，還得冒著低溫大雨快步走回主球場休息室，好不狼狽；相比同一時間日本、南韓在舒適的大阪京瓷巨蛋進行公辦熱身賽，待遇天差地遠，當然也嚴重影響備戰。

C組3隊受差別待遇

嚴重影響備戰

2017年經典賽台灣隊預賽與南韓、以色列、荷蘭同分在A組，當時大會安排4隊在首爾高尺巨蛋進行公辦熱身賽，從3月2日打到5日，6日直接進入正賽，公辦熱身賽和正賽場地相同，對參賽4隊一視同仁，相當公平。

同年B組預賽日本、古巴、澳洲和中國同分組，3月3至6日在大阪京瓷巨蛋打4天公辦熱身賽，同樣結束後隔天直接進入正賽，地點移至東京巨蛋，公辦熱身賽最後一天出賽的球隊，正賽首日休兵輪空有喘息機會，賽程安排十分合理。

只是，這屆經典賽日、韓在大阪京瓷巨蛋做最後備戰，台灣隊和澳洲、捷克被「流放」到宮崎，恰巧遇到大雨，加上經典賽官方嚴格的場地和練球時間限制，台灣隊只能做最基本的練習，效果非常有限。

台灣隊今天若順利打完公辦熱身賽，又得立即趕赴機場飛往東京，明天早上10點在東京巨蛋進行官方練球，行程非常緊湊，這是WBC台灣隊在大賽前首度遭遇「地獄行程」，對團隊成員考驗極大。

