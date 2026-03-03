自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》不怕日媒探軍情 莊陳據實以告

2026/03/03 05:30

莊陳仲敖不會在今天的熱身賽登板。（特派記者陳志曲攝）莊陳仲敖不會在今天的熱身賽登板。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕昨公辦熱身賽因雨取消，台灣隊未公布先發打序，日本記者頻向台灣隊新聞公關打聽先發9棒，但碰了軟釘子，在官方記者會上，日媒非常積極詢問莊陳仲敖和沙子宸，若對戰日本、大谷翔平有何應敵策略，十分關注台灣隊各項情報。

前年台灣隊勇奪12強世界冠軍，當時中信兄弟日籍總教練平野惠一就預告，往後台灣隊要在國際賽奪冠會加倍困難，當其他國家知道台灣很強，不能掉以輕心，就會特別去研究、情蒐，未來要繼續贏下去，以現況來說並沒有那麼輕鬆。

12強冠軍戰台灣隊完封勝日本登上世界之巔，今年經典賽日本首戰對手又是台灣，勢必做足情蒐，日前台日交流賽和今天公辦熱身賽，日本都派出情蒐團隊到場「透視」台灣隊，日媒也盡力挖掘報導台灣隊各項資訊。

針對日媒提問，沙子宸昨回答四平八穩，「如果對上日本和大谷，把我最好的東西拿出來，積極進攻好球帶。」莊陳則全盤托出，「之前看大聯盟季後賽，達比修有對大谷投內角滑球比較多。」不吝惜向日媒分享自己的「獵谷計畫」。

經典賽放寬在東京巨蛋觀戰的拍照及影片上傳限制。（資料照）經典賽放寬在東京巨蛋觀戰的拍照及影片上傳限制。（資料照）

東蛋球迷照片上傳限制解禁

經典賽C組預賽地點在東京巨蛋，原先規定禁止觀戰球迷上傳球賽所有照片、影片，引發外界大力撻伐，僅隔1天主辦單位就放寬規範，昨宣布適用日本職棒現行拍攝規定，照片可自由拍攝上傳，無次數與時間限制，影片則有條件發布。

