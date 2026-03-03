自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》柳賢振2局無失分 對台先發候選

2026/03/03 05:30

南韓隊左投柳賢振中繼2局無失分，讓阪神監督藤川球兒誇讚他比以前更強。（資料照，法新社）南韓隊左投柳賢振中繼2局無失分，讓阪神監督藤川球兒誇讚他比以前更強。（資料照，法新社）

藤川誇讚 比以前更強

〔記者倪婉君／綜合報導〕本屆經典賽目標8強的南韓隊，昨在公辦熱身賽和阪神虎戰成3：3，除了先發投手郭彬失分，5名牛棚投手都力保不失，其中38歲左投柳賢振中繼2局無失分，更讓阪神監督藤川球兒誇讚他比以前更強。柳賢振在國際賽對台灣占上風，也成為8日台韓戰的有力先發人選。

南韓本屆帶15名投手征戰，柳賢振繼2010年廣州亞運後再披國家隊戰袍，昨在6局上登板共投2局僅被敲1支安打，最後一打席面對小幡龍平投了1顆109公里曲球，達到混淆打者節奏的效果，賽後也引起討論。藤川則說，從球員時代就認識他，如今他已是老將，但投球似乎比過去更厲害，「不論是心理素質還是投球內容，我都認為他是南韓投手群的領袖。」

郭彬指甲斷裂 2局退場

南韓教頭柳志炫曾指出，昨役出賽的投手有機會在台韓戰先發，除了柳賢振是可能人選，郭彬也有機會。26歲的郭彬昨在1局上投出3上3下，還飆出156公里速球，但2局1出局投出保送後狀況急轉直下，被敲3安失3分，且因投到指甲斷裂流血，用35球投完2局就退場，並未達成賽前設定的3局、60球目標。

李政厚雙安 金倒永開轟

南韓打線相當華麗，共有4名大聯盟打者，其中效力舊金山巨人的外野手李政厚單場雙安，而韓職本土強打金倒永則在5局下開轟。

