體育 即時新聞

TPBL下半季明開打 攻城獅急補洋將

2026/03/03 05:30

攻城獅網羅新洋將馬力。（攻城獅提供）攻城獅網羅新洋將馬力。（攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL球員註冊大限為3月9日，各隊積極補強當中，昨新竹攻城獅宣布網羅來自克羅埃西亞的長人馬力，持續鞏固禁區，為季後賽衝刺。

網羅克國長人馬力

上季墊底的攻城獅這季成功翻身，一度衝上聯盟第2，但在農曆年前吞下3連敗，目前以11勝10負暫居第4名，他們也持續補強，為季後賽門票努力。

攻城獅昨宣布網羅211公分、32歲的馬力，過去他曾效力土耳其、克羅埃西亞、希臘及西班牙等歐洲頂尖聯賽，同時他也是克羅埃西亞國家隊成員，近期轉戰中國CBA聯賽。

對於馬力的加入，攻城獅總經理張樹人認為，這能讓球隊洋將搭配更加多元，「他在場上有極佳的活動力，不僅能提供禁區厚度，也擁有優異的策應與掩護能力，能有效幫助本土球員製造攻擊機會。」攻城獅目前洋將還有德魯、提傑以及辛巴，已經加盟球隊多時的辛巴，這週有機會亮相，至於帕塞獅則是因傷先註銷，待他傷癒後會再看狀況決定最後洋將人選。

海神簽雙能衛杭特

目前墊底的高雄海神尚未放棄這個賽季，日前他們宣布簽下來自美國的26歲雙能衛杭特，盼能挹注火力，並利用近期聯盟休兵日持續磨合備戰。TPBL明天晚間重燃戰火，由新北國王在主場迎戰台啤雲豹。

