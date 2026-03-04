自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》費仔扮「核彈頭」 4打席全上壘

2026/03/04 05:30

台灣隊林安可（左）昨扛5棒DH，4打數敲2安。 （特派記者陳志曲攝）台灣隊林安可（左）昨扛5棒DH，4打數敲2安。 （特派記者陳志曲攝）

今東京巨蛋最後調整

台灣隊費爾柴德昨公辦熱身賽首度穿上國家隊球衣亮相，4打席全數上壘。 （特派記者陳志曲攝）台灣隊費爾柴德昨公辦熱身賽首度穿上國家隊球衣亮相，4打席全數上壘。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽明天點燃戰火，台灣隊明天正賽首戰澳洲，29歲的台美混血戰將「費仔」費爾柴德昨公辦熱身賽首度穿上國家隊球衣亮相，對手為軟銀鷹二軍，他扛1棒中外野手，4打席全數上壘，包括2安、1保送和對手失誤，打下1分打點，最終台灣隊就以5：1勝出，完成最後一場熱身賽，戰績4勝3敗1和，昨全隊飛抵東京，今將進入東京巨蛋進行最後調整。

教練團吞下定心丸

費仔國家隊首秀就有亮眼表現，讓教練團吞下定心丸，台灣隊總教練曾豪駒表示，費仔非常渴望為國家做出貢獻，這場看他打擊和守備都讓人放心，這也是教練團想看到的，希望好手感能繼續保持下去。

上一屆經典賽鄭宗哲扛台灣隊開路先鋒，這屆交給費仔，他說，打1棒沒什麼壓力，放在1棒代表曾總對他有信心，不管打哪個棒次都有壓力，做好那個棒次該做的事情最重要。

林安可︰本壘板紀律佳

台灣、阿根廷混血戰將林安可昨扛5棒DH，4打數敲2安，打擊手感逐漸加溫，同為混血好手，林安可認為，費仔本壘板紀律很好，不會輕易揮引誘球，這對大聯盟打者應該是小CASE，「我覺得他準備好了，隨時為國家做出貢獻。」

明開幕台灣首戰澳洲

經典賽20國參賽，開幕首日先是C組台灣隊明天上午11點對澳洲、晚上6點南韓對捷克，台灣隊隔天晚上6點大戰日本，強碰大聯盟強投山本由伸，費仔說，過去在大聯盟熱身賽曾與山本對決過1次，對方是非常了不起的投手，能對戰日本又遭遇山本令人興奮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中