經典賽》費仔扮「核彈頭」 4打席全上壘

台灣隊林安可（左）昨扛5棒DH，4打數敲2安。 （特派記者陳志曲攝）

今東京巨蛋最後調整

台灣隊費爾柴德昨公辦熱身賽首度穿上國家隊球衣亮相，4打席全數上壘。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽明天點燃戰火，台灣隊明天正賽首戰澳洲，29歲的台美混血戰將「費仔」費爾柴德昨公辦熱身賽首度穿上國家隊球衣亮相，對手為軟銀鷹二軍，他扛1棒中外野手，4打席全數上壘，包括2安、1保送和對手失誤，打下1分打點，最終台灣隊就以5：1勝出，完成最後一場熱身賽，戰績4勝3敗1和，昨全隊飛抵東京，今將進入東京巨蛋進行最後調整。

教練團吞下定心丸

費仔國家隊首秀就有亮眼表現，讓教練團吞下定心丸，台灣隊總教練曾豪駒表示，費仔非常渴望為國家做出貢獻，這場看他打擊和守備都讓人放心，這也是教練團想看到的，希望好手感能繼續保持下去。

請繼續往下閱讀...

上一屆經典賽鄭宗哲扛台灣隊開路先鋒，這屆交給費仔，他說，打1棒沒什麼壓力，放在1棒代表曾總對他有信心，不管打哪個棒次都有壓力，做好那個棒次該做的事情最重要。

林安可︰本壘板紀律佳

台灣、阿根廷混血戰將林安可昨扛5棒DH，4打數敲2安，打擊手感逐漸加溫，同為混血好手，林安可認為，費仔本壘板紀律很好，不會輕易揮引誘球，這對大聯盟打者應該是小CASE，「我覺得他準備好了，隨時為國家做出貢獻。」

明開幕台灣首戰澳洲

經典賽20國參賽，開幕首日先是C組台灣隊明天上午11點對澳洲、晚上6點南韓對捷克，台灣隊隔天晚上6點大戰日本，強碰大聯盟強投山本由伸，費仔說，過去在大聯盟熱身賽曾與山本對決過1次，對方是非常了不起的投手，能對戰日本又遭遇山本令人興奮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法