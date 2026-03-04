經典賽》費成連線落空 李灝宇空降2棒

台灣隊李灝宇「空降」2棒守二壘。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕經典賽台灣隊集訓期間練習賽都讓張育成打2棒，原本有機會和1棒「費仔」費爾柴德共組「費成連線」，無奈混血好手「龍仔」強納森．龍因肘傷退賽，原定4棒人選瞬間真空，昨公辦熱身賽台灣隊讓張育成回到熟悉的4棒，4打數0安打，剛與球隊會合的旅美球員李灝宇「空降」2棒守二壘。

台灣隊總教練曾豪駒解釋，本來有兩場公辦熱身賽做磨合，因雨只剩昨天這一場，先發陣容經多方考量，如果說打線能有效串聯，可能就是正賽陣容。

失誤、雙殺打先鬧場

只是，李灝宇昨1局上就擊出雙殺打，下個半局守二壘更發生接球失誤，還好後續敲安又策動雙殺守備，4打數1安打，表現持平。

曾總認為，李灝宇表現滿好的，雖然第1局二壘守備出現失誤，或許對場地還不是那麼適應，後來很快就調適過來，後續演出雙殺守備，這就是他原本好的地方。

敲安再策動雙殺收尾

李灝宇昨與鄭宗哲久違合體，重現2019年U18世界冠軍黃金二游搭檔，3局下合力完成雙殺守備，單場4支0吞3K的鄭宗哲說，未經長期集訓，兩人搭配默契還不到非常熟悉，但彼此算了解，「既陌生又熟悉的感覺。」

