經典賽》張峻瑋回神 0號好「威」

台灣隊張峻瑋昨先發1局飆2K無失分。 （特派記者陳志曲攝）

先發1局飆2K無失分

台灣隊背號「0號」投手林凱威球路出色，軟銀二軍監督點名稱讚。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者陳志曲／日本宮崎報導〕20歲旅日小將張峻瑋是經典賽台灣隊陣中最幼齒球員，上週台日交流賽他對日本火腿登板，19球出現10顆壞球，昨對母隊軟銀鷹二軍先發1局被敲1安飆2K無失分，表現亮眼。

軟銀二軍監督齊藤和巳昨賽前特別提醒張峻瑋，放鬆一點大膽投，把自身優勢投出來；張峻瑋表示，前一場熱身賽穩定性不夠，透過體能教練安排的訓練課程，這場投起來較輕鬆，台灣隊學長也告訴他，不要盲目投球，要有一個目標，以自己最好的狀態進攻好球帶。

台灣隊昨起用投手車輪戰，張峻瑋、胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威、曾峻岳依序登板各投1局，7人合計被敲4安飆8K無失分。

台灣隊總教練曾豪駒表示，這場投手群表現穩定，主要派出短局數投手出賽，希望他們能維持手感，部分投手在之前比賽控球沒調整到位，這場看起來大家都提升許多。

齊藤點名 林凱威出色

齊藤和巳點名，台灣隊背號「0號」投手林凱威很出色，從林凱威在牛棚熱身時，看他的球路、球速，僅憑軟銀二軍打者的攻擊能力，很難有好結果。

