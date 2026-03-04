經典賽》大谷改開路 2打席又摃龜

日本隊大谷翔平兩戰合計5次打擊都沒有安打，狀況仍待調整。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕在旅美球星鈴木誠也首局開轟助威下，日本隊昨晚以5：4險勝阪神，帶著公辦熱身賽1勝1敗的戰績迎接即將登場的經典賽。大谷翔平這兩戰合計5次打擊都沒有安打，狀況仍待調整。

返日5打數都沒有安打

大谷首戰擔任第2棒，3打數無安打且被三振1次。昨日本隊變陣，大谷、近藤健介共築前2棒，大谷僅打2打席就退場休息，2次都是滾地球出局。

有趣的是，日前受訪曾開玩笑地說「死都不想打大谷後一棒」的近藤，昨仍被安排在大谷之後，首戰熄火的近藤，昨演出單場雙安，3局上還在大谷錯過得點圈進攻機會時，補上帶有打點安打。

投手方面，正選國手皆無失分，包括高橋宏斗先發2局、金丸夢斗3局，藤平尚真、大勢各1局，僅支援的仲地禮亞投1局有失分，另一位支援的根尾昂拿下救援成功。

日本隊的首戰是6日晚間出戰台灣隊，該役是台灣隊預賽唯一晚間比賽，隔天「晚接午」出戰捷克。

6日首戰台？ 山本︰亢奮

外界都預期日本隊首戰會推出道奇王牌山本由伸迎戰台灣隊。昨天熱身賽前受訪，山本說：「上屆也參加過，已體驗過經典賽的大賽氛圍與比賽節奏，希望能把那次的經驗運用在這次。雖然時隔3年，仍感受到強烈的亢奮，很開心能再次穿上這件球衣。」

