自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》大谷改開路 2打席又摃龜

2026/03/04 05:30

日本隊大谷翔平兩戰合計5次打擊都沒有安打，狀況仍待調整。（美聯社）日本隊大谷翔平兩戰合計5次打擊都沒有安打，狀況仍待調整。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕在旅美球星鈴木誠也首局開轟助威下，日本隊昨晚以5：4險勝阪神，帶著公辦熱身賽1勝1敗的戰績迎接即將登場的經典賽。大谷翔平這兩戰合計5次打擊都沒有安打，狀況仍待調整。

返日5打數都沒有安打

大谷首戰擔任第2棒，3打數無安打且被三振1次。昨日本隊變陣，大谷、近藤健介共築前2棒，大谷僅打2打席就退場休息，2次都是滾地球出局。

有趣的是，日前受訪曾開玩笑地說「死都不想打大谷後一棒」的近藤，昨仍被安排在大谷之後，首戰熄火的近藤，昨演出單場雙安，3局上還在大谷錯過得點圈進攻機會時，補上帶有打點安打。

投手方面，正選國手皆無失分，包括高橋宏斗先發2局、金丸夢斗3局，藤平尚真、大勢各1局，僅支援的仲地禮亞投1局有失分，另一位支援的根尾昂拿下救援成功。

日本隊的首戰是6日晚間出戰台灣隊，該役是台灣隊預賽唯一晚間比賽，隔天「晚接午」出戰捷克。

6日首戰台？ 山本︰亢奮

外界都預期日本隊首戰會推出道奇王牌山本由伸迎戰台灣隊。昨天熱身賽前受訪，山本說：「上屆也參加過，已體驗過經典賽的大賽氛圍與比賽節奏，希望能把那次的經驗運用在這次。雖然時隔3年，仍感受到強烈的亢奮，很開心能再次穿上這件球衣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中