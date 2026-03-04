經典賽》砲聲隆隆 韓澳火力展示

金倒永（取自產經新聞官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕世界棒球經典賽C組5支球隊昨都在公辦熱身賽登場，南韓隊和澳洲隊分別進行火力展示，澳洲單場2轟，以5:1擊退巨人二軍。南韓火力更凶猛，金倒永連兩場敲出全壘打，和惠特科姆、安賢民同場開轟，率隊以8:5勝歐力士。

南韓敲3轟 金倒永連2場

南韓打了兩場熱身賽，帶著1勝1和的戰績前進東京，7日午間的台韓大戰，對雙方都是關鍵一役。球評潘忠韋表示，除了重砲手，兩位球棒控制能力頗佳的旅美球星李政厚、金慧成，投手更該注意，「尤其金慧成腳程非常快，上壘後會不斷找時機盜壘。李政厚野具備一定腳程，加上壘包加大，美職體系選手對於運用壘包邊角閃避野手觸殺，相對更熟悉。」

請繼續往下閱讀...

至於連兩天開轟的金倒永如何防範，潘忠韋分析：「沒意外的話，他的目標是大聯盟。雖然去年受傷，但看得出來狀況不錯。他的特色之一是很會打高角度位置，內角高角度位置要投得夠準，才有機會壓迫他。」此外，包括金倒永、瓊斯和安賢民，都有很強的拉打能力，勢必慎防。

昨見證南韓凶猛火力，歐力士監督岸田護坦言：「印象中有很多非常有力量的打者，展現十足爆發力。」雖然多虧9次保送，讓他們打者能頻繁上壘，但南韓投手群隨後都能有效處理危機，這點也表現很出色。

澳洲雙響 擊退巨人二軍

澳洲隊昨和巨人二軍的熱身賽，26歲國手常客霍爾、柏克各擊出1發陽春砲。澳洲上屆在複賽僅輸給古巴1分，與4強失之交臂，教頭尼爾森坦言，當時曾為此失落，如今全隊重新回到經典賽舞台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法