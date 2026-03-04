自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》前4戰3座塞揚 美拚再次偉大

2026/03/04 05:30

史庫柏爾抗英（路透資料照）史庫柏爾抗英（路透資料照）

15勝王牌韋伯

第3戰史基斯（法新社）第3戰史基斯（法新社）

打頭陣對巴西

韋伯打頭陣（路透資料照）韋伯打頭陣（路透資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽美國隊今天將和巨人隊進行首場公辦熱身賽，也代表所有參賽隊伍全面進入備戰，總教練迪羅薩昨更宣布4場預賽的先發輪值，由去年奪下15勝的巨人王牌韋伯打頭陣迎戰巴西，兩大塞揚投手史庫柏爾和史基斯緊接在後，展現勢在必得的決心。

去年國聯塞揚

史基斯抗墨西哥

本屆經典賽共分4組合計20隊，台灣所屬的C組昨率先打完公辦熱身賽後，美國在內的其他3組今起正式熱身，也增添大賽在即的氛圍。美國上屆經典賽在決賽不敵日本，誓言重返2017年的奪冠榮耀。美國和巴西、英國、墨西哥及義大利同屬B組，預賽前3場就動用共計拿下3座塞揚、入選6次明星賽的華麗先發陣容，足見奪勝企圖心。

連兩屆執掌美國隊兵符的迪羅薩，為了找來強投助陣，1年來都保持溝通管道暢通，「史基斯很乾脆，讓事情輕鬆不少。史庫柏爾則慢慢來，我幾乎每兩個月跟他連繫一次，投手教練佩提特也有持續關心。」至於韋伯，迪羅薩上屆經典賽就邀他參加，但他那年休賽季剛簽下延長合約，「總之每個人加入這支球隊，都有不同的故事和通話過程。」

兩屆美聯塞揚

史庫柏爾1場限定

去年拿下國聯塞揚獎的海盜強投史基斯預訂10日對墨西哥先發，今天將在熱身賽登板調整，老虎王牌史庫柏爾身為兩屆美聯塞揚得主，則是「1場限定」，8日對英國先發，投完就會返回母隊為合約年續拚身價。預賽最後一場對義大利，交給大都會右投麥克萊恩先發，他因身體微恙尚未向國家隊報到。

傳奇強投克蕭

盼對大谷、山本

37歲的3屆塞揚左投克蕭是投手群另類亮點，他去年宣布退役，卻願意為美國再拚1座金盃，他期待能和前道奇隊友大谷翔平和山本由伸在冠軍戰碰頭，「如果對上他們，一定會很有趣，也會是場硬仗。」

